A solo días de la reunión programada entre los dueños del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio y las autoridades, desde la inmobiliaria han acusado falta de información respecto a los lineamientos del encuentro, el cual tiene como objetivo lograr una solución respecto a la compra del terreno mediante cooperativas.

Sostuvieron que las informaciones que manejan las han obtenido por los medios de prensa y no de manera oficial por las autoridades, como el proceso de conformación de cooperativas y la tasación del terreno.

Diego Pereira-Fonfach, abogado de los propietarios, se refirió a esto y señaló que no cierran las puertas a ningún tipo de negociación.

“Las expectativas son muy acotadas. Si no llegamos a un acuerdo con el Gobierno en más de un año y medio, no veo cómo podríamos llegar a un acuerdo importante en tres días, pero nosotros manifestamos que estamos totalmente dispuestos reunirnos con el Gobierno, a escuchar una fórmula de solución y no cerramos la puerta a ningún tipo de negociación”, indicó el abogado.

Respecto a la situación actual, ad portas de la reunión programa para el lunes, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, reiteró que desde el gobierno buscan una salida “pacífica” para esta situación.

Megatoma en San Antonio

Por su parte, el abogado Felipe Olea, quien representó hasta octubre de 2024 a los comités de viviendas del Cerro Centinela, criticó la falta de gestión del gobierno en esta problemática durante los últimos años.

“Mantengo mi apoyo moral irrestricto con la causa social que el Gobierno no ha podido solucionar en estos tres años. Denunciando, que cuestionar los intereses de los propietarios o la moralidad de los ocupantes, no es más que una forma de distraer la atención del problema central, de que 7 mil personas no gozan de una solución habitacional en San Antonio”, precisó Olea.

En el marco de la conformación de las cooperativas, desde el Serviu Valparaíso informaron que esta semana se van a constituir 16 y la próxima semana se conformarán 16 más. Asimismo, puntualizaron que, hasta el momento, hay 3.200 familias ya inscritas en las cooperativas.