Desde las 23:00 horas de este jueves se encuentra desaparecida Anahis Espíndola, de 22 años, tras ser vista por última vez saliendo del gimnasio Seven, ubicado en el sector de Recreo, en Viña del Mar.

Carabineros y la PDI trabajan intensamente en su búsqueda, luego de la denuncia por presunta desgracia interpuesta por el abuelo de la joven, en la Primera Comisaría de la ciudad.

La familia hizo un llamado a quienes tengan información, entregarla directamente a las policías. Su tío, Ernesto, dijo que ha recibido mensajes de gente que dice haberla visto, aunque duda de su credibilidad.

“Me escribió un niño, que la había visto a las 05:20 de la mañana en la playa Las Salinas, con dos personas en situación de calle. Después, me llamaron y me dijeron que la habían visto en Reñaca, en el sector 5. Entonces, no sé a quién creerle”, relató.

Intensa búsqueda de joven desaparecida en Viña del Mar

El capitán de Carabineros, Francisco Carroza, señaló que la institución inició “las primeras diligencias con la finalidad de dar con el paradero de esta persona desaparecida, llamando a todos los estamentos públicos y todo lo que mantenemos obviamente al alcance, para poder dar con esta persona”.

El subprefecto de la PDI, Silvio Copello, indicó que “los detectives se encuentran realizando el levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, en cuanto al recorrido que hace la persona, a fin de establecer la dinámica de su desaparición”.

En caso de tener alguna información con respecto a su paradero, las autoridades hicieron un llamado a comunicarse con Carabineros o la PDI.