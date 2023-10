Sin personas detenidas avanza la investigación por el ataque a disparos que sufrió un hombre de 31 años en Valparaíso. La víctima fue herida a bala en su domicilio, ubicado en la calle Quellón Bajo, en una toma del cerro Rodelillo.

El teniente coronel Pablo Salazar, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, señaló que durante la madrugada fue súbitamente asaltado por 5 personas que ingresaron a su casa.

El capitán Claudio Van Den Bosch, comisario de servicio de la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso, señaló que la víctima permanece fuera de riesgo vital. Ante las consultas policiales, no quiso denunciar los hechos.

La decisión de no denunciar puede apuntar al temor de represalias. Ainhoa Vásquez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de México que se ha especializado en la denominada “narco cultura”, afirmó que no solo son represalias contra la víctima. Si no que también con su círculo familiar o cercano.

El Ministerio Público ordenó que la investigación para establecer las identidades de los participantes de este ataque quedase en manos de la Sección O.S.9 de Carabineros.

También fue instruido que se realizara un set fotográfico en el lugar y tomas de declaraciones, tanto a la víctima como a posibles testigos.