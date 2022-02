La Agrupación de Dializados de Mariquina denuncia que deben costear los peajes del vehículo municipal que los transporta a Lanco, donde son tratados. La situación la califican de "abuso", ya que el tratamiento se encuentra en el AUGE o GES (Garantías Explícitas en Salud) y según señalan, los pacientes son de escasos recursos. Radio Bío Bío contactó al municipio de Mariquina, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

En conversación con Radio Bío Bío Valdivia, el concejal Rodrigo Salazar explicó que la situación se generó luego que el furgón de la empresa público privada a cargo del centro de diálisis de Lanco, que traslada a los seis pacientes de Mariquina, sufriera un desperfecto mecánico.

Salazar agregó que ante ello, la casa edilicia redestinó un vehículo para que los pacientes puedan viajar a la comuna vecina.

Sin embargo, denunció que el municipio de Mariquina no se habría hecho cargo del pago de los respectivos peajes, los que deben ser cancelados por las personas que van a dializarse a Lanco.

“Desde mi punto de vista es inaceptable. No es posible que nuestro municipio tenga recursos para otras cosas y no tenga recursos para pagar los peajes de personas dializadas que están en el AUGE, inscritas en nuestros consultorios locales, por lo tanto su per cápita también viene a aportar al presupuesto municipal de salud”, manifestó.

La presidenta de la Agrupación de Dializados de Mariquina, Patricia Fredes, dijo que la decisión la habría tomado el administrador municipal, calificando la situación de inaceptable.

Argumentó que al ser el tratamiento de diálisis una atención AUGE, el municipio de Mariquina debiera agotar todas las instancias para evitar que el pago de los peajes sea cancelado por los usuarios.

La dirigente aseguró que con la medida se vulneran los derechos de los pacientes, considerando que en su mayoría son personas con recursos limitados.

“Es un abuso”, emplazó.

Pese a que Radio Bío Bío se contactó con el municipio de Mariquina, al momento de publicada esta nota aún no existe un pronunciamiento por parte de la casa edilicia.