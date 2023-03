Preocupación se siente en Osorno, región de Los Lagos, por la utilización y comercialización del pellet en estos fríos meses que comienzan. El aumento del costo del producto, el acaparamiento y la falta de stock, son parte de los problemas que enfrentan quienes utilizan este combustible ecológico para la calefacción de sus hogares.

Lo anterior se suma a los problemas que se registraron el año pasado, cuando la falta de stock del producto generó una serie de dificultades para quienes utilizaban el pellet de forma regular.

Quien se refirió a esta situación, fue el consejero regional Alexis Casanova, quien explicó los oficios que han emanado a las autoridades para dar cuenta de la preocupación.

“Efectivamente la situación del pellet se viene arrastrando desde la administración anterior, llevamos ya dos años y medio con escases de pellet, con largas filas en las épocas de invierno, inclusive con racionamiento de las bolsas de pellet”, sostuvo.

Agregó también “Esto se acompaña con el recambio de calefactores que a los adultos mayores sacaron su combustión y les colocaron muy mal instalada una estufa a pellet”.

Los precios del combustible ecológico son varios

Casanova también destacó, que ante la especulación e incertidumbre, se debe contar con el trabajo de todos los actores en la materia.

“No olvidemos nosotros que el precio del pellet estaba entre 1.600, 3.800, 4.000, llegó a estar a 5.000. Hay pellet que no es de marca, que no es conocido, en 8.700 pesos una bolsa de quince kilos, no sé, la verdad de las cosas es que el presupuesto familiar no va a alcanzar para cubrir la necesidad de pellet a esos precios y eso que está recién comenzando el invierno. Acá se requiere una intervención potente del Gobierno Regional en el tema del pellet”, afirmó.

El Gobierno, ante los problemas registrados el año anterior con el pellet, su distribución y stock en la zona, se ha propuesto mantener un trabajo con el levantamiento de la mesa zonal para evitar más complicaciones.