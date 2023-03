El presidente nacional de la ANEF, confirmó que reformulará la acusación en contra de la seremi de Energía de la región de Los Lagos, Liliana Alarcón, a quien la Contraloría exculpó en una denuncia de “saltarse la fila” para comprar pellet para el exsubsecretario de Energía, Julio Maturana.

Según el fallo de la Contraloría, la seremi Alarcón compró fuera de horario de oficina y con sus propios recursos.

Frente a la denuncia de “saltarse la fila”, la autoridad local señaló que se trató de hacer una actividad de fiscalización a las empresas que venden dicho producto de manera irregular, por lo que compró cinco bolsas de pellet.

Sin embargo, parte de la polémica es que dichas bolsas habrían terminado en manos de un familiar del exsubsecretaro de Energía, Julio Maturana.

Radio Bío Bío de Puerto Montt consultó a la seremi sobre este punto, el cual no aclaró y sólo se remitió a decir que eso no es lo relevante.

“Efectivamente, nosotros tenemos una responsabilidad que es poder llegar con la información a la ciudadanía. Lo que haga o no haga con el pellet que se compró efectivamente cinco sacos para difundir una acción, que se hizo realizando la fila, que se publicó en redes sociales, que se hizo en una hora establecida correctamente, es lo que queremos recalcar, lo que recalcó Contraloría, por tanto, no existe ninguna falta a la probidad”, indicó la seremi.

Radio Bío Bío tuvo acceso al un audio de una reunión que se llevó a cabo entre el exsubsecretario de Energía Julio Maturana, su jefa de gabinete y dirigentes gremiales en los cuales trata de explicar los hechos.

Esta reunión se habría realizado en noviembre del 2022, donde el subsecretario indicó que se compró con su dinero y no con recursos fiscales, sin embargo, el combustible quedaría donde sus padres.

“Yo cuando conversé con la seremi le dije ‘anda a comprar pellet’ y ella me dijo ya, pero yo no tengo estufa a pellet, me dijo, yo te doy el pellet (…) yo le dije mira, hagamos algo, para que no estí gastando plata de la seremía ni nada, yo lo pago, le dije yo lo pago, yo le digo a mis papás que ellos se queden con el pellet y yo lo pago, porque si no, tendríamos que ir a comprar la cuestión y dejarla, digamos, por ahí”, dijo el ahora exsubsecretario.

Respecto al fallo de la Contraloría, el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, señaló no estar de acuerdo con el dictamen y dijo que hay temas que el órgano no aborda, como el hecho que la seremi se habría saltado la fila, lo que la autoridad negó.

El dirigente dijo que van a solicitar a la Contraloría un nuevo pronunciamiento, ya que el primero no los dejó conformes. Insiste en que la seremi Alarcón sí se saltó la fila.

El fallo del órgano contralor señaló que: Según lo informado por la aludida SEREMI, compró el mencionado biocarburante fuera de la jornada ordinaria de trabajo y con recursos propios.

En tales condiciones, señala la resolución, “de los antecedentes tenidos a la vista en esta oportunidad, no se aprecia la existencia de las eventuales irregularidades denunciadas”.