Funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales descubrieron cientos de productos infantiles, incluyendo peluches, en el Pabellón de La Araucanía, ubicado en Temuco, al pie del Cerro Ñielol. Las especies encontradas, cuya procedencia aún es desconocida, fueron guardadas en bodegas para ser entregadas a sus legítimos dueños. La incertidumbre radica en si estos productos fueron adquiridos con fondos públicos y cuál era su propósito, ya que no parecen haber sido utilizados. El hallazgo se inscribe en un proceso de fiscalización ordenado por el gobernador René Saffirio, mientras que el Pabellón, anteriormente administrado por la Corporación Desarrollo con financiamiento del Gobierno Regional durante la gestión de Luciano Rivas, ahora está bajo la responsabilidad de la Seremi de Bienes Nacionales en espera de recursos para su uso.

El hallazgo de cajas con cientos de productos infantiles, entre ellos peluches, se produjo tras una revisión que hicieron funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales al Pabellón de la región de La Araucanía.

Lo anterior quedó registrado en un informe de fiscalización que se elaboró con todos los elementos que hay en el interior de esta obra, ubicada a los pies del Cerro Ñielol en Temuco.

Las especies encontradas, cuya procedencia aún se desconoce, fueron dejadas en las bodegas y serán entregadas a las personas que acrediten ser los dueños de estos productos.

Lo anterior, pues no hay certeza si fueron o no adquiridos con fondos públicos y, además, cuál era el objetivo de estos productos que a todas luces no fueron utilizados. La información fue confirmada por la seremi de Bienes Nacionales en la zona, Ambar Castro.

Encuentran cajas con cientos de peluches en Pabellón de La Araucanía

Cabe precisar que el Pabellón de La Araucanía estuvo bajo la administración de la Corporación Desarrollo, que recibía financiamiento del Gobierno Regional durante el periodo del -ahora- exgobernador Luciano Rivas.

Ahora, a la espera de recursos para darle utilidad a esta emblemática obra, quedó a cargo de la Seremi de Bienes Nacionales.

La información de este insólito hallazgo ya está en conocimiento de algunas autoridades y quedó en evidencia como parte del proceso de fiscalización y de revisión que instruyó el gobernador René Saffirio.

Se espera en las próximas horas tener claridad respecto a si son artículos comprados con platas fiscales, a quién le fueron comprados, el uso que se les debía dar y por qué fueron almacenados.