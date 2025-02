Como una “barbaridad” calificaron diputados de La Araucanía las declaraciones del ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero, que aseveró que no hay lugar en el mundo en donde no existan atentados.

La autoridad visitó la zona esta semana para sostener una reunión con la jefatura de la defensa nacional y entregar un balance del estado de excepción que rige en la región, revelando una disminución de un 46,5% de los hechos de violencia.

Una cifra que genera algo de aliento, por lo que Montero abrió la puerta a que exista un desescalamiento de la presencia militar. Asimismo, dijo que no hay lugar en el mundo en que no existan atentados.

“Un atentado cero, también seamos realistas, no va a pasar que no haya hechos de violencia, puede ser que tenga otras características. Pero no hay ninguna región del país, ni una región del mundo, de ningún país, que no haya ningún atentado vinculado a actos violentos”, manifestó la autoridad.

Recalcando que lo que quieren es “que esto se controle, principalmente condenar a los responsables”.

Una “barbaridad”

Declaraciones que sacaron ronchas en la región. El diputado y presidente nacional de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que se trata de una “barbaridad”.

“En la Araucanía lo que tenemos es terrorismo (…). Que haya dicho eso el subsecretario Montero, me parece también una vergüenza, porque existen zonas en el mundo donde hay delincuencia cero, yo se lo podría explicar donde él quisiera”, comentó el parlamentario.

La diputada independiente, Gloria Naveillán, fue más dura, y dejó entrever una incapacidad de Montero para estar en su cargo.

“Me asombra el nivel de las declaraciones del señor Ricardo Montero. No puedo creer que una persona en ese cargo diga ese nivel de estupideces, porque nadie puede sostener que en todo el mundo se cometen atentados, como para justificar que en esta zona también se hagan”, precisó la legisladora.

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, espera que el ministro subrogante revierta sus declaraciones.

“Yo creo que está completamente equivocado el ministro subrogante y yo espero que enmiende el estado de excepción para terminar con las orgánicas terroristas que asolan la región de La Araucanía”, indicó el parlamentario.

Tras la reunión Interagencial en que se entregaron estas cifras, se habló de volver a una “normalidad constitucional”, indicando que primero se debe realizar una medición de algunos indicadores, fijando, por otro lado, la lupa en los resultados que pueda entregar la comisión para la paz y el entendimiento.