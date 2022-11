El martes se entregaron los resultados del Barómetro Regional de La Araucanía, donde los consultados, personas pertenecientes y no pertenecientes a pueblos originarios, proyectan que la relación entre el Estado y el pueblo mapuche será “mala” en los próximos dos años.

Además, reveló que a juicio de los encuestados, las principales prioridades que deberá abordar el Estado con los pueblos originarios son: erradicar la violencia en las comunidades indígenas (46,2%), ampliar restitución de tierras (28%) y asegurar la convivencia entre los pueblos originarios y las forestales (8,6%).

Al ser consultados sobre las demandas que asocia a los pueblos originarios, el 42% apuntó a la defensa de la cultura originaria, el 36% a la defensa de territorios ancestrales y el 34% al terrorismo.

Relación entre Estado y pueblo mapuche

¿Cómo cree que será la relación entre el Estado Chileno y le pueblo mapuche en La Araucanía de aquí a dos años?

Esa es la pregunta que el estudio realizó a personas pertenecientes y no pertenecientes a pueblos originarios. De los primeros, el 22,6% aseguró que será buena, un 37,2% proyecta que será mala y un 39,5% ni buena ni mala. Menos optimistas son los segundos, donde el 12% indicó que será buena, el 53,5% estimó que será mala y el 31,9% ni buena ni mala.

En total, tanto personas pertenecientes como no a los pueblos originarios, consideraron en un 48,4% que la relación será mala, un 15,3% que será buena y un 34,3% ni buena ni mala.

Conocimiento de autoridades

Otro de los temas abordados en el estudio fue el reconocimiento que los habitantes tienen de las autoridades de la región.

En ese contexto, los alcaldes son los que tienen mayor porcentaje de reconocimiento, con un 59,4%.

En tanto, el gobernador obtiene solo un 8,7% de reconocimiento. Un 91,3% de los consultados afirmó no conocerlo.

Alto porcentaje de desconocimiento que también reportan los diputados y senadores, con un 92,3% y 94,6, respectivamente.

Un 99,6% afirmó no conocer la figura del delegado presidencial.

Los resultados de la encuesta fueron presentados por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco en conjunto con el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera.

En cuanto a estos resultados, el rector de la UCT, Aliro Bórquez señaló “tenemos una gran responsabilidad, en conjunto a las otras instituciones, como los Medios de Comunicación, de construir una agenda de cómo dar a conocer lo que se está haciendo, porque no es que en esta región no se haga nada, sino que al parecer no estamos haciendo las coordinaciones necesarias para poder aportar a que los y las habitantes de nuestra región, se sientan participes e integrados con los diferentes procesos que vamos desarrollando”.

Otro aspecto que llamó la atención de la directora de Análisis y Desarrollo Institucional de la UFRO, Fabiola Ramos, es el poco reconocimiento que existe a la persona del gobernador regional, que alcanzó un 91,3% de personas que no lo conoce.

“Creo que este desconocimiento se debe a que esta política se pensó en Santiago y se replicó en todas las regiones del país y probablemente hay que hacer los alcances de cómo se ve un gobernador en una región como esta, donde él no es del partido del Gobierno actual, pero que eso no ha impedido que se trabaje de manera articulada”, enfatizó la directora.

Para el director del CPP-UCT, Cristian Quiroz, “en general los resultados del Barómetro Regional nos permiten tener información pertinente y local que puede ser muy útil, entre otros temas, para el nuevo proceso constituyente. No se pueden cometer los mismos errores anteriores y hay que escuchar la voz de las regiones y de las personas, por ejemplo, con estos resultados y con otros que se pueden obtener a lo largo del país”, cerró.