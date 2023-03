Nuevos detalles han salido a la luz tras el brutal crimen de un hombre de 38 años el sábado pasado, quien fue atacado con arma blanca por un grupo de delincuentes en el sector de Puertas del Mar, en la comuna de La Serena, región de Coquimbo.

Este 2023 no ha sido el mejor en temas de seguridad en la región de Coquimbo y principalmente en la conurbación. En total, 10 homicidios se han registrado hasta la fecha en la zona, teniendo cada uno diferentes modalidades y connotaciones sociales.

De acuerdo a datos entregados por la Brigada de Homicidios (BH) hace algunas semanas, durante 2022 se cerró la cifra de asesinatos con un total de 55 crímenes hasta el 31 de diciembre. Por esto, según ellos, se fijó la zona como uno de los puntos de alerta para todas las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Sin embargo, el homicidio de Luis Carreño Pailacura, ocurrido la noche del sábado pasado, reavivó el debate de seguridad y delincuencia en el sector.

¿Quién era Luis Carreño Pailacura?

Luis Carreño Pailacura, de 38 años, era conocido en el sector de Puertas del Mar por realizar diversos trabajos de mantención de electrodomésticos, principalmente en los condominios de departamentos de la zona.

El hombre era padre de dos hijos. El 4 de marzo terminó su jornada laboral a eso de las 21:15 horas. Salió del último condominio de los departamentos en el cual trabajó y comenzó a caminar por la Avenida Puerta del Mar.

En ese instante, sacó su celular y llamó a su esposa por videollamada. Según lo comentado por la mujer a El Día, Luis se comunicó con ella para avisarle que se había atrasado un poco, ya que siempre la llamaba cuando salía tarde.

“Él siempre me llamaba cuando salía más tarde de lo normal, y ese día no fue la excepción (…). Mientras hablábamos me contó que ya venía de regreso y que estaba esperando el Uber que lo pasaría a buscar”, explicó.

Brutal crimen: hombre asesinado mientras hablaba por videollamada

Tras lo anterior, la mujer detalló que fue en el momento en que hablaba por videollamada con su esposo cuando escuchó gritos de desconocidos y de él.

“En ese instante, siento que empiezan a gritar varias personas cerca de él, y me ahí me di cuenta que lo estaban asaltando (…)”, relata.

“Le gritaban que les pasara el celular, a lo que mi marido comenzó a gritar y por lo que noté, comenzó un forcejeo y fue ahí que se cortó la llamada”, agrega.

Ante la dramática situación, ella continuó indicando que “con la desesperación le preguntaba ¿Dónde estás?, ¿Dónde estás por favor?“. “Pero la llamada se había congelado (…) Mi yerno ya sabía dónde estaba así que nos conseguimos un auto y nos dirigimos de inmediato al lugar”, destacó.

“Cuando llegamos, lo estaban subiendo a la ambulancia y Carabineros se encontraba en el lugar (…). En ese momento se lo llevan de urgencia y nosotros nos fuimos detrás de la ambulancia”, sostuvo.

Dos puñaladas: “Una certera en el corazón y otra en una costilla”

Por su parte, el el padre de la víctima (de mismo nombre), viajó desde Santiago hasta La Serena para acompañar a su familia.

El hombre señaló al medio citado que “mientras esperaba (su hijo) el auto que lo pasara a buscar, se abalanzaron sobre él los delincuentes, seguramente salieron de las bancas de al frente (…). Yo creo que él se resistió y por eso quizás lo apuñalaron dos veces, una certera en el corazón y la otra en una costilla”, precisó.

Vecinos acusan inseguridad en el sector

Este lamentable hecho reactivó la alerta de inseguridad en la zona, lo que provocó que casi un centenar de vecinos del sector Puertas del Mar se reunieran este domingo con las autoridades locales.

Allí, dieron a conocer la cruda realidad e intensificación de la delincuencia en el último tiempo en la localidad.

Principalmente, los reclamos se concentraron por la cercanía de colegios y universidades del sector, donde muchos jóvenes que transitan por el lugar de forma constante han sido víctimas de asaltos.

Por otra parte, también se han registrado robos a departamentos, casas y vehículos, por lo que tras el trágico hecho ocurrido la noche del sábado, los vecinos de todo el sector formaron un grupo de WhatsApp masivo con más de 400 personas.

El llamado de los vecinos a las autoridades está enfocado en reforzar los controles policiales en la zona. Asimismo, exigiendo una mayor presencia del plan cuadrante.

En esa línea, según indicaron los afectados, una toma cercana al sector estaría formando un nuevo foco de delincuencia.

Brutal crimen de hombre en La Serena: “No es el primer homicidio en este lugar”

Por lo anterior, un locatario de Puertas del Mar, quien pidió no revelar su nombre, aseguró que “este no es el primer homicidio en este lugar”.

“El año pasado se produjo uno en los departamentos de Calle Mónaco, donde fueron a dejar el cuerpo en un carro de supermercado en el bandejón de Avenida Libertad”, detalló.

En cuanto al homicidio de Luis Carreño, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de homicidios de la PDI de La Serena, comentó que “por ahora estamos realizando las indagatorias correspondientes (…)”. Esto, “levantando cámaras del sector para comprender cómo fue la dinámica del suceso”, sentenció.

Finalmente, Carabineros de la Primera Comisaría de La Serena, tras realizar fiscalizaciones en el sector, informó en redes sociales la detención de un hombre, quien mantenía una orden vigente. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado si tiene o no relación con el brutal crimen del hombre.