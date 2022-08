Un total de 10.968 migrantes irregulares no han podido ser reconducidos a países vecinos en 2022. La gran mayoría de estos casos responde a un problema con Bolivia, ya que sus policías no reciben a personas que no sean de nacionalidad boliviana. Esto se traduce en que sólo un 10% de los procesos iniciados entre enero y junio de este año ha tenido éxito.