El lonco de Temucuicui, Víctor Queipul, desmintió cualquier vínculo de su comunidad con los recientes hechos de violencia en Ercilla, acusando “criminalización” de sus dichos por la fallida visita de la exministra Siches a la zona.

En una declaración enviada a Radio Bío Bío, el dirigente mapuche aseguró que sus declaraciones del pasado 28 de abril, sobre no permitir el ingreso de servicios del Estado, fueron malinterpretadas y no justifican ataques, especialmente contra personal de salud.

Esto último, luego del asalto armado contra tres personas en Ercilla, que terminó con un funcionario de salud del Cesfam de la comuna herido a bala en su tobillo derecho.

La investigación del hecho quedó en manos de la PDI, mientras que tanto el presidente Gabriel Boric, así como parlamentarios de La Araucanía, rechazaron lo sucedido.

Incluso, algunos, como el diputado republicano Stephan Schubert, apuntaron directamente al lonco de Temucuicui.

“Lo ocurrido en Ercilla, sumado a diversos atentados terroristas en el último tiempo, son una muestra de que el terrorismo está desgarrando a la Macrozona sur. Se debe decretar estado de sitio inmediatamente, y las amenazas sediciosas de Víctor Queipul deben ser respondidas no con tibieza, sino que con toda la fuerza del Estado”, señaló el legislador.

Al respecto, Queipul acusó un uso político de sus palabras y denunció la criminalización constante de su comunidad tras hechos delictivos en la región, como lo ocurrido en Ercilla.

“Como lonko de la comunidad Temucuicui, quiero desmentir categóricamente las afirmaciones de Radio Bío Bío sobre los hechos ocurridos en cercanías de la ciudad de Ercilla”, dijo.

“Queremos dejar claro que nuestra comunidad rechaza la presencia de ciertos aparatos del gobierno, pero condenamos enfáticamente cualquier acción que afecte la vida y la integridad de las personas, como lo sucedido con el personal de salud el día de hoy”, añadió el dirigente mapuche.

En ese sentido, enfatizó que “mi compromiso es con la vida y la dignidad de nuestra gente. Rechazamos cualquier intento de politizar los dichos del pasado 28 de abril a este hecho”.

“Cuando dije que no permitiríamos ningún agente del Estado, me refería a la presencia estatal como Indap. No al personal de salud”, insistió.

“Es por esto que no vamos a permitir la constante criminalización hacia nuestra comunidad, donde cada acto delictual que ocurre ya sea cerca o lejos de nuestra comunidad, se nos acuse inmediatamente de estos hechos”, concluyó Queipul.