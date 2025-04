Manuel José Ossandón, nuevo presidente del Senado, niega pacto con Felipe Kast para cederle el cargo. Asegura que no hubo acuerdo y limpia la imagen de Rodrigo Galilea, su partido. Ossandón llama a los senadores de su comité y ninguno sabía del acuerdo. Kast afirma que el tema no está cerrado y acusa a Ossandón de buscar votos con el oficialismo. Ossandón defiende su elección, dice tener más votos y apoya a Evelyn Matthei.

El nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), afirmó que no existió algún pacto para ceder la presidencia del Senado a Felipe Kast (Evópoli).

“Aquí no se hizo ningún acuerdo. Yo era jefe de comité y conmigo no se hizo ningún acuerdo”, recalcó el senador en conversación con Radio Agricultura.

Ossandón trató incluso de limpiar la imagen del presidente de su partido, Rodrigo Galilea. “Él cometió un error, en hacer un acuerdo él como presidente del partido, él, al parecer con Coloma y Kast, se juntaron los tres e hicieron un acuerdo, pero no le preguntaron a nadie”.

“Yo hice un ejercicio, llamé a todos los senadores de mi comité, uno a uno, preguntándole qué participación habían tenido y qué opinaban del acuerdo, y todos decían ‘¿de qué acuerdo me estás hablando? Nunca nadie me ha dicho nada, no habíamos hablado"”, añadió el legislador.

Presidencia del Senado

En diálogo con el programa Tolerancia Cero, el senador Felipe Kast dijo que este tema no está superado y que Ossandón salió a “traficar votos al frente”, es decir, con el oficialismo.

“Todo lo que ha dicho son puras descalificaciones y demuestra claramente de que él está actuando sobre la rabia”, manifestó el parlamentario.

También recordó que en 2022, cuando Evópoli apoyó la candidatura de Álvaro Elizalde (PS), “la derecha tenía los votos para elegir presidente del Senado por cuatro años y se la regalaron a la izquierda”.

Al plantearle que él se convierte en presidente del Senado con votos del oficialismo y si es que esto no le genera algún ruido, Ossandón dijo que “cómo va a haber quiebre de la derecha, si el presidente del Senado es de derecha”.

“Yo soy el senador de derecha que tiene más votos (…) y yo siempre he dicho que mi candidata es Evelyn Matthei… Otra cosa es que haya un grupo destemplado, que no sabe perder, que están como locos atacando, pero ese es problema de ellos, que peleen solos, yo no voy a pelear con nadie, yo ya dije y expliqué las cosas (…)”, precisó Ossandón.

“Evelyn no tiene nada que ver”

Incluso criticó el intento de Evópoli de involucrar a Evelyn Matthei en la polémica. “Evópoli trató de meter a Evelyn Matthei en su pataleta. Evelyn no tiene nada que ver. Somos un poder autónomo. El día que los senadores dependamos de una candidata o candidato presidencial, este país se va al tacho”, recalcó.

“Yo hablé con Evelyn Matthei, fui a verla y le dije: mire, yo voy a ser candidato a la presidencia del Senado y me dijo ‘yo no me voy a meter, porque no me debo meter, lo único que te pido es que cuides el Senado"”, indicó el senador.