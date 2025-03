Los diputados de Renovación Nacional entregaron su respaldo a la parlamentaria Paula Labra, luego de sentirse ofendida por el tono que utilizó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, durante la comisión de Agricultura de la Cámara.

En la instancia, la legisladora le solicitó que pusiera su cargo a disposición tras sus cuestionadas declaraciones en que calificó de “llorones” a los alcaldes que han solicitado mayor acción del Gobierno en materia de seguridad rural.

Cabe consignar que al inicio de la sesión, la legisladora instó al ministro Valenzuela a dar un paso al costado. “Me gustaría, por su intermedio presidente (de la comisión), preguntarle directamente al Ministro, dado estos antecedentes: ¿Pretende poner su cargo a disposición? ¿Pretende renunciar?, momento en que el mencionado secretario de Estado respondió un “noooooooooo”. Nos queda muy claro”, sentenció Labra*.

“Hubiera esperado una respuesta más respetuosa del ministro Valenzuela. El tono de su negativa, incluso sarcástico y soberbio, reafirma aún más mi convicción de que debe renunciar. Más aún cuando planteé mis fundamentos con el respeto y protocolos que ameritaba la instancia”, enfatizó Labra.

Diputada Labra acusa tono burlesco del ministro de Agricultura

Según consignó la diputada, esta no sería la primera vez que el secretario de Estado utiliza un “lenguaje inapropiado”, y lamentó que el titular de Agricultura no se haya disculpado.

“Lamentablemente, no me pidió disculpas. No es la primera vez que ocurre algo así, ya antes había sido un asesor suyo quien se acercó a pedirme disculpas, pero él no. Es lamentable que no sea capaz de llevar razonablemente un debate democrático (…)”, sostuvo Labra.

Por su parte, el diputado Jorge Rathgeb, presidente de la Comisión de Agricultura, apuntó a la falta de compromiso del Gobierno con el mundo rural. “Este Gobierno está demostrando que quiere dejar votado el campo a su propia suerte. Hoy los ministros ni siquiera se dignan a venir a las comisiones para solucionar problemas que han aumentado durante su gestión. La oposición está dispuesta a colaborar, pero ellos se niegan a escuchar”, manifestó.

En tanto, el diputado Miguel Mellado también criticó la actitud del ministro y emplazó directamente al presidente Gabriel Boric. “El ministro de Agricultura demostró ser un tipo grosero con las mujeres, con la diputada Labra, y ni siquiera se va a disculpar. Ese es el gobierno feminista, un ministro grosero con una diputada de la República. Presidente Boric, si usted dice que tiene un gobierno feminista, haga carne eso y haga que renuncie su ministro”, señaló.

Finalmente, el diputado por la región de O´Higgins, Diego Schalper, criticó la inacción del Ejecutivo y reiteró el llamado a remover a Valenzuela. “Presidente Boric, cuando un ministro hace noticias por maltratar a una diputada, por hablar de más y por no hacer su trabajo, se tiene que ir. ¿Qué más necesita para demostrar un mínimo compromiso con el campo chileno?”, cuestionó.