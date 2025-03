Un grupo de 14 diputados de la Bancada UDI, representantes de la zona centro sur del país, exigió la renuncia “inmediata” del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por sus polémicas declaraciones hacia alcaldes de municipios rurales. Los parlamentarios calificaron sus palabras como una “brutal falta de empatía” y desconocimiento de la realidad campesina, en medio del debate por la inseguridad tras el homicidio de un matrimonio en Graneros, región de O’Higgins.

Los legisladores —entre ellos Eduardo Cornejo, Natalia Romero, Gustavo Benavente y Felipe Donoso— cuestionaron que Valenzuela haya llamado a los ediles a “dejar de llorar” y a invertir más en seguridad, pese a los escasos recursos de muchas comunas.

“El Ministro ignora que el mundo rural es víctima de la crisis de delincuencia. Hace días, un matrimonio fue asesinado en su hogar, y él responde con falta de seriedad”, señalaron los parlamentarios en un comunicado conjunto.

Críticas por falta de empatía y llamado a renuncia

Los diputados UDI enfatizaron que las palabras de Valenzuela evidencian un “desconocimiento” de la realidad rural.

“Una persona que no comprende el campo no puede seguir como ministro de Agricultura. Si no renuncia, el Presidente Boric debe removerlo”, declararon.

El detonante fue la respuesta del ministro a críticas sobre inseguridad en zonas rurales. Valenzuela afirmó en una entrevista que “dejémonos de llorar, los municipios tienen más plata por el royalty minero. Todos debemos ponernos serios con cámaras de televigilancia”.

Los parlamentarios rechazaron este enfoque. “Es insólito que, tras un crimen atroz, el ministro culpe a los alcaldes en vez de proponer soluciones concretas”, indicaron.

Anuncian citación a comisiones y cuestionan recursos municipales

Los diputados UDI anunciaron que solicitarán a las comisiones de Seguridad Ciudadana y Agricultura de la Cámara Baja citar a Valenzuela y a representantes de municipalidades. El objetivo es que estas últimas “informen al ministro sobre los exiguos recursos que manejan”. “Que entienda que no es falta de voluntad, sino de capacidad económica”, agregaron.

Valenzuela, en sus declaraciones, también señaló que “hay una tarea pendiente con los gobiernos regionales para instalar cámaras en caminos secundarios”. Sin embargo, los legisladores sostienen que el Ministro no asume responsabilidad estatal. “La seguridad es una labor del Gobierno, no puede delegarse a municipios sin herramientas”, insistieron.

Homicidio en Graneros y debate por seguridad rural

El debate se enmarca en el homicidio de un matrimonio en Graneros, región de O’Higgins, asesinado “a sangre fría” dentro de su hogar.

El crimen reavivó las críticas a la gestión gubernamental en seguridad rural, especialmente tras declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sobre infiltración del crimen organizado en el campo.

Valenzuela reconoció que Maule y O’Higgins tienen “indicadores de robo más relevantes”, pero destacó que “hay regiones muy tranquilas”. Aunque insistió en la necesidad de cámaras en caminos secundarios, su tono hacia los municipios generó rechazo transversal en la Bancada UDI.

Así las cosas, los diputados reiteraron que, si Valenzuela no renuncia, el Presidente Boric debe destituirlo. “Es un gesto mínimo ante su falta de empatía”, cerraron.