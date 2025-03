Diputada Karol Cariola renuncia a la presidencia de la Cámara Baja

La diputada Karol Cariola confirmó la tarde de este domingo que presentó su renuncia como presidenta de la Cámara de Diputados, en medio de la polémica trama judicial de las últimas semanas.

Así lo señaló en un comunicado, donde señala que “después de reflexionar profundamente sobre toda esta situación, he llegado a la convicción de que necesito tranquilidad y concentración para los cuidados de mi hijo Borja que es, sin ninguna duda, mi primera prioridad”.

“Debo, además, defenderme de los ataques que estoy recibiendo porque él necesita a su madre fuerte y entera”, agrega.

“Es por ello que he decidido adelantar algunos días mi renuncia como Presidenta de la Cámara, una tarea que ha constituido un gran honor para mí y en la que puse mi mayor y mejor esfuerzo”, señaló.

Recordemos que una serie de conversaciones de WhatsApp borradas, recuperadas por la PDI mediante el sistema forense “Cellebrite Reader” desde el teléfono de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), vinculan a la parlamentaria comunista con presuntas conductas de tráfico de influencias.

Los chats, obtenidos en el marco de la investigación del caso Sierra Bella, muestran gestiones para contratar colaboradores cercanos en la Municipalidad de Santiago y críticas severas al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

De hecho, el mismo día que Karol Cariola dio a luz a su primer hijo, el 3 de marzo, la Brigada Anticorrupción de la PDI allanó su departamento en Providencia con una orden judicial. La pesquisa, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, la transformó en imputada por primera vez en una investigación que se mantuvo en secreto durante semanas.

El caso adquirió relevancia política tras conocerse que Cariola habría gestionado, mediante mensajes con Hassler, la obtención de una patente para un amigo chino identificado como Emilio Yang. Esto motivó una moción de censura en su contra en la Cámara Baja, la cual fue rechazada.

No obstante, nuevas revelaciones, como el arriendo de un departamento en donde estaba involucrado el mismo ciudadano chino, además del préstamo del árbol de Navidad realizado por un “amigo” de Cariola a la Municipalidad de Santiago, aumentaron la presión para presentar su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Diputada Karol Cariola renuncia a la presidencia de la Cámara Baja

En el comunicado, la diputada -junto con resaltar su condición vulnerable tras el nacimiento de su hijo, acusó que “se ha montado toda una operación mediática y política para desprestigiar y desacreditar mi imagen pública, reproduciendo información falsa, generando sospechas y vínculos donde a todas luces no hay delito”.

En esa línea, se defiende de las imputaciones de la Fiscalía, como por ejemplo su vínculo con el caso Sierra Bella y el supuesto tráfico de influencias.

“No tuve nada que ver en las decisiones que se tomaron sobre la clínica Sierra Bella, como se ha querido instalar desde un primer momento”, sentencia Cariola.

“Se me acusa de supuesto “tráfico de influencias” por querer orientar a un ciudadano chino (…) quien requería apelar a la renovación de su patente, que por errores administrativos había perdido”, añade.

“Mi única acción al respecto, como presidenta del grupo de amistad Chileno-Chino, fue pedir que lo orientaran, jamás solicité intervenir el proceso o hacer algo fuera del procedimiento legal”, asevera la parlamentaria comunista.

“En mis conversaciones con Irací, le hablo de un señor que me había “apoyado” en mi campaña (nunca le señalo que me donó dinero, ni que me ha financiado como se ha pretendido burdamente instalar y confundir)”, agrega.

En ese sentido, alude a una “confusión” de la Fiscalía, apuntando que “esta persona es un ciudadano CHILENO, sin embargo, la Fiscalía en su informe CONFUNDE a este señor con el empresario chino, haciendo creer que son la misma persona. Lo que claramente no es así”.

“Si hablamos de un debido proceso e igualdad ante la ley, en mi caso claramente han excedido el marco del debido proceso y tampoco ha existido igualdad ante la ley”, sentencia.

Además, sostiene que “en todo momento he actuado de buena fe y apegada a las leyes. Me duele mucho esta situación que estoy viviendo ya que ha desatado una serie de consecuencias personales y políticas. Ha despertado malas intenciones y los más despiadados oportunismos. La derecha ha intentado censurarnos tres veces y ha fracasado, incluida la última censura presentada la semana pasada, en que me obligaron a presentarme al Congreso para defenderme, con tan solo ocho días de mi bebé recién nacido”.

Por último, subraya que “a pesar de que nuestro período acordado como mesa se termina en menos de un mes y de que hemos comprometido nuestras renuncias para elegir a la nueva mesa, la derecha quiere insistir en censurarnos y sumar con ello un acto más de injusticia a todo lo que nos ha tocado vivir”.

“No lo hacen por resguardar la institución como dicen, sino que lo hacen por profundizar el daño y sacar pequeñas y miserables ventajas políticas. He cumplido mi mandato como Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados con un reconocimiento transversal por haber desempeñado una conducción institucional, ecuánime, apegada a las normas democráticas y dando garantías a todos los sectores políticos para poder expresarse”, concluye.

Revisa la declaración pública de la diputada Cariola a continuación: