Tohá dice que le costaría mucho primaria con Jadue: "No veo a Chile como socio estratégico de Maduro"

Durante las últimas semanas, la exministra del Interior, Carolina Tohá, se ha tomado la agenda política, luego de renunciar a su cargo en el gobierno para meterse de lleno en la carrera presidencial.

En medio de ese contexto, la militante del Partido por la Democracia (PPD) envuelta en diferentes polémicas, como la que se generó tras sus dichos contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), a quien lo posiciona con ideas lejanas los principios fundamentales del progresismo.

Lo anterior ocasionó una serie de respuestas por parte de parlamentarios comunistas, quienes llamaron a Tohá a mantener la prudencia y el respeto.

Tohá y la posibilidad de una primaria con Jadue

Frente a este escenario, en conversación con el Expreso Bío Bío, Carolina Tohá, ahora precandidata presidencial del PPD, explicó sus dichos y apuntó a llevar a cabo una gran primaria de toda la centroizquierda.

En ese sentido, planteó que “por algo se habla de una centroizquierda, de un progresismo, es porque se comparten ciertos valores, ciertas prioridades, y hay una historia en eso (…) Es un hecho que en la vida todos estos sectores políticos han estado en algunas peleas juntos”.

Cabe mencionar que la exfefa ministerial aclaró que la centroizquierda “es un mundo más amplio de lo que está hoy en el gobierno”, haciendo referencia a la Democracia Cristiana (DC).

En tanto, al ser consultada sobre una primaria que incluya al Partido Comunista, específicamente a Daniel Jadue, respondió que “el progreso del país tiene que llegar de manera justa a todos los sectores”.

“Hay ciertos valores y principios (…) Este sector ha estado siempre defendiendo la democracia y los derechos humanos, en esto no hay dobleces en Chile. Nunca un partido de centroizquierda ha sido partidario ni de interrumpir la democracia ni ha avalado violaciones a los derechos humanos”.

Por lo anterior, ante la posibilidad de una primaria con Jadue, sostuvo que “me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda, porque cuando tú está en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo”.

“Entonces, yo no veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro, no veo eso, y no me gustaría, no espero eso para Chile”, añadió.

De todas formas, la exjefa de Interior, en cuanto a la elección del PC, señaló que es “un partido por el que tengo respeto y que tiene que tomar sus definiciones de candidatura”.

“Pero esto no es algo mío, lo han dicho muchos dirigentes del sector, que para Chile sería un retroceso terminar en una postura de ese tipo, no somos partidarios de eso, no sería bueno para el país, no sería bueno para la región latinoamericana”.

En la misma línea, apuntó a que “tiene que haber una primaria con todos los partidos de la alianza de gobierno, o sea, a mí me gustaría que fuera también con la DC (…) Una primaria amplia, toda la centroizquierda y, ojalá, con los mejores candidatos posibles”.

