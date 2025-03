El exsenador Guido Girardi (PPD) elogió la carrera presidencial de Carolina Tohá luego de su salida del Ministerio del Interior, expresando su apoyo, aunque no formará parte de su comando debido a su dedicación al Congreso del Futuro.

En conversación con CNN Chile, aclaró que no será parte de su comando, aunque sí le expresó todo su apoyo. “No porque no quiera, sino porque yo tengo una tarea que me parece apasionante, que es una tarea que une a Chile, que es el Congreso del Futuro”.

“Lo que yo valoro es que Carolina Tohá es una mujer que va a tener una tremenda experiencia. Después de dos años de doctorado como ministra del Interior, va a tener una gran experiencia como una persona que puede entender y ofrecer soluciones concretas, reales, y no demagógicas“, agregó.

Tras esto, pidió al Partido Socialista respaldar la candidatura de la exsecretaria de Estado, ya que -en sus palabras- Tohá es parte de la “identidad socialista”.

“Piensen que Carolina Tohá, su padre, así como el padre de Michelle Bachelet, fueron asesinados por la dictadura. Era un ministro interior socialista. Es parte de la identidad socialista”, expresó.

“Carolina fue parte del Partido Socialista, como muchos de nosotros, después creamos el PPD. Y yo creo que lo natural sería que el Partido Socialista apoyara a una persona que pertenece al socialismo democrático”, completó.

Por último, Girardi hizo un llamado para no cometer errores pasados, tal como cuando la “izquierda se farreó la oportunidad en el primer proceso porque fue capturada por una visión extrema. Si no hay unidad, estamos entregando ventaja a la oposición“.