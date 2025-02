El comando de Venezuela en Chile, encabezado por María Corina Machado, contradice los dichos de Guarequena Gutiérrez sobre una posible migración de venezolanos debido a la reciente polémica en el Festival de Viña del Mar. En un comunicado, agradecen a Chile por su hospitalidad y rechazan las voces de odio, instando a no dejar que la división empañe la fraternidad entre ambos pueblos.

Los dichos de Guarequena Gutiérrez, quien aseguró -tras la fallida rutina de George Harris en el Festival Internacional de Viña del Mar- que los venezolanos están “pensando en irse de Chile”, siguen dando coletazos.

Y es que ahora el Comando Con Venezuela en Chile, liderado por María Corina Machado, se mostró contrario a los postulados de Gutiérrez, por lo que a través de un comunicado pidieron que “nada ni nadie nos divida”.

En el documento partieron agradeciendo “con el alma a Chile, una tierra que ha sabido recibirnos con generosidad y hospitalidad”.

“Aquí nos hemos sentido en casa, porque Chile nos ha permitido ser parte de su tejido social. Y en ese tejido ahora hay venezolanos que no solo trabajan y aportan, sino que también aman esta tierra, la respetan y la sienten propia”, añadieron.

Tras ello, expresaron su rechazo a “las voces del odio, las que nacen no de la razón, sino de la soledad y el resentimiento. Porque quien maltrata al otro, en realidad se está gritando a sí mismo su propia miseria”.

Asegurando, sobre la misma, que no permitirán que “el veneno de unos pocos ensucie el amor de tantos. No dejaremos que la sombra de la mediocridad opaque la luz de la hermandad. Los que gritan y ofenden, los que buscan dividir, no representan ni a los venezolanos ni a los chilenos”.

En la declaración también le solicitaron “altura” a los líderes venezolanos “que aún siembran discordia”, ya que es necesario no volver a encender “el fuego de las heridas causadas por bestias heridas, porque en Chile nadie quiere irse”.

“Nos hemos enraizado en esta tierra, no como extraños, sino como hermanos. Y esta hermandad se ha sellado en los corazones y en la sangre: en los hijos nacidos del amor entre chilenos y venezolanos, en las parejas que unieron dos acentos, en un mismo susurro, en las historias que se entrelazaron para siempre”, completaron.

Por último, enfatizaron en que “Chile y Venezuela no son extraños; son aliados en la historia, en la lucha, en la vida. Sigamos construyendo juntos, con el mismo empeño con el que tejemos familias, negocios, amistades y esperanzas. Que nada ni nadie nos divida”.