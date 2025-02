El Partido Socialista (PS) emitió un comunicado expresando su interés en mantener una representación en el Consejo Directivo del Servel, destacando su rol en la gobernabilidad democrática y su aporte a la estabilidad del país. Desde el partido nombraron a Pablo Gutiérrez para ocupar un puesto en el Consejo, pero aún no han recibido respuesta desde La Moneda. Además, Gastón Saavedra, jefe de la bancada PS en el Senado, manifestó su molestia por la falta de respuesta del Gobierno ante la propuesta del partido, instando a un diálogo más fluido y transparente.

El Partido Socialista (PS) emitió un comunicado en medio de las reacciones por el proceso de cambio en el Consejo Directivo del Servel.

Recordemos que Alfredo Joignant, que forma parte como consejero del Servel, ha sido prorrogado en el puesto luego que su período terminara hace dos años.

Por ello, desde el PS nominaron a Pablo Gutiérrez en pos de mantener su espacio en el Consejo, lo que no ha obtenido respuesta desde La Moneda.

Cabe destacar que una situación similar tiene el presidente del organismo, Andrés Tagle, que enfrenta el fin de su período.

PS se refiere a nombramientos en el Servel

En su declaración, el Partido Socialista afirmó que ha sido “un pilar de la gobernabilidad democrática desde el inicio del proceso de transformación, entregando permanentemente nuestro aporte a la estabilidad democrática del país”.

Por ello, han buscado poner a expertos y profesionales en diversas instancias relevantes, como lo es el Servel.

“La presencia, con tales especialistas es asimismo, expresión de la significación de nuestra representación parlamentaria”, agregaron.

Por todo ello, es que el PS tiene la voluntad de seguir con una representación en el Consejo Consultivo del Servel, por lo que harán presente sus propuestas “esperando que sean debidamente consideradas y no nos veamos en una situación que nos distancie de las decisiones en curso”.

Quien también se refirió al respecto fue el jefe de la bancada PS en el Senado, Gastón Saavedra, quien expresó su molestia por la nula respuesta del Gobierno respecto a la propuesta para seguir en el consejo del Servel.

“i a lo mejor no les gustaba la proposición que hicimos, bueno que nos advirtiera o que nos dijera mire, este no nos gusta y tenemos otro”, acusó Saavedra, afirmando que las relaciones “con los partidos y con quienes sostenemos el gobierno se tienen que llevar de otra forma, no se puede dilatar por cuánto tiempo, dos años”, dijo a Emol.