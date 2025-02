El jefe de bancada de senadores del PS, Gastón Saavedra, se mostró molesto por la demora en el nombramiento de un miembro para el Consejo Directivo del Servel, tras presentar la propuesta de Pablo Gutiérrez, la cual no obtuvo respuesta por parte del Gobierno. A pesar de que la ministra vocera (s) mencionó que el proceso está en curso, el PS espera una pronta decisión, ya que el consejero actual finalizó su período hace dos años. Saavedra expresó su descontento por la falta de comunicación y agilidad en este proceso, señalando que es necesario mantener una relación respetuosa y eficiente entre el Gobierno y los partidos. Mientras tanto, el Frente Amplio también espera contar con un representante en el Consejo, pero Saavedra indicó que todo tendrá su tiempo.

El jefe de bancada de los senadores del PS, Gastón Saavedra, se refirió a la demora en el nombramiento de un miembro para el Consejo Directivo del Servel.

En concreto, el legislador manifestó la molestia del partido luego que ellos hicieran una propuesta, pero esta no fuera respondida por el Gobierno.

Recordemos que la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, dijo que este “proceso está en curso” y que está enfocado en la “construcción de acuerdo”.

En concreto, el dilema está en que el consejero, Alfredo Joignant, acabó su periodo hace dos años, por lo que ha sido prorrogado en el puesto, a la espera de su reemplazante. Tanto el Gobierno como el Senado deben trabajar en conjunto para la elección del nombre.

A raíz de esto, el Partido Socialista buscó mantener el cupo en el Consejo y propuso a Pablo Gutiérrez para el cargo, lo cual no fue respondido por La Moneda.

“Hacia finales del año pasado estaba en pleno debate, después entró en punto muerto por todas las situaciones que tuvimos que enfrentar, pero para nosotros era importante que se mantuviera la presencia del PS y un representante en ese espacio”, comentó el senador en diálogo con Emol.

Añadiendo que “si a lo mejor no les gustaba la proposición que hicimos, bueno que nos advirtiera o que nos dijera mire, este no nos gusta y tenemos otro. La facultad la tiene el Presidente, además, eso lo entendemos y lo respetamos, pero las relaciones con los partidos y con quienes sostenemos el gobierno se tienen que llevar de otra forma, no se puede dilatar por cuánto tiempo, dos años”.

Recalcando que “nos sentimos molestos, digámoslo claramente, porque creemos que no ha habido una actitud condescendientemente con el rol que ha jugado el PS en todo este tiempo de gobierno. Más bien ha sido dilatoria y tratar menoscabarlo en cuanto a representación”.

El parlamentario del PS indicó que “no hemos estado entorpeciendo nada, porque entendemos que la facultad es del Presidente, le hicimos la proposición como corresponde, pero también necesitamos una contra respuesta y no dilaciones”.

Respecto al interés del Frente Amplio en un cupo en el Consejo, ya que no cuentan con un representante, Saavedra dijo que “todo tendrá su tiempo y su lugar, a veces es bueno esperar un poco”.