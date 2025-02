La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó las recientes revelaciones sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, mencionando que la inteligencia chilena está alerta al respecto, pero evitó referirse a informaciones sobre agentes venezolanos operando desde la embajada en Santiago. También respondió a Republicanos por la solicitud de acudir al Cosena, señalando que el Presidente no ha convocado esta instancia ya que considera que no es necesario en este momento, destacando la efectividad de Chile en el manejo del caso. Tohá concluyó que se ha trabajado seriamente en el caso, con resultados concretos y que aún faltan imputados por detener.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este jueves las recientes revelaciones en torno al secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, y la solicitud de Republicanos por acudir al Cosena.

En conversación con 24 Horas, la secretaria de Estado fue consultada por la nota de The New York Times, que dio cuenta que agentes venezolanos habrían operado desde la embajada de Venezuela en Santiago para concretar el crimen. Sobre esta, señaló: “No podemos hacer referencia. Los temas de inteligencia no se procesan de esa manera ni se comentan de esa manera”.

“Lo que podemos decir sí, es que todos los organismos de la seguridad chilena, incluidos la inteligencia, han estado muy alertas a este caso. Han estado siguiendo todos los elementos que es necesario supervisar”, acotó.

En esa línea, Tohá aseguró que “la manera en que Chile también ha sacado sus conclusiones para la seguridad del país, toma en cuenta todos los elementos también propios de la inteligencia”, y respecto a lo expuesto por NYT, conluyó: “Es una información de un medio comunicación. No es una información oficial de ningún organismo”.

Tohá responde a Republicanos por Cosena

Tras eso, la ministra fue consultada por la petición de la bancada de diputados del Partido Republicano, quienes emplazaron al Gobierno a “convocar de manera urgente al Cosena” por una posible vulneración a la soberanía chilena en el caso.

Al respecto, replicó: “Siempre todas las opciones están abiertas, pero si el Presidente no ha hecho esa convocatoria es porque no cree que es un elemento que requeriríamos en este instante para las tareas que tenemos”.

“Y de hecho, respecto a las tareas que tenemos con esta causa, se ha podido avanzar de una manera era bastante notable, destacable en todas partes del mundo. Quizás el señor Kast no las reconozca, pero en todas partes del mundo se reconoce que la manera en que Chile ha actuado con esta causa ha sido muy efectiva“, agregó.

De esa forma, la ministra concluyó que en Chile “se ha trabajado muy seriamente y con resultados concretos”. En un caso que sigue revelando antecedentes y en el cual -aseguró- faltan imputados por detener.