El informe de Presupuesto del Frente Amplio 2025 reveló una deuda significativa de $141.867.675 debido a cuotas impagas por parte de militantes, incluyendo autoridades de gobierno, comunales y parlamentarias. La colectividad detalló la situación de morosidad, indicando que el 28,72% de las alcaldías no ha aportado durante el periodo FA, mientras que el 22,22% de los diputados no ha realizado contribuciones, entre otros datos. También se especificó cuánto deben pagar cada tipo de autoridad, y se expresó la preocupación por el impacto financiero de la salida del gobierno en las finanzas del partido, ya que las cotizaciones representan el 30% de los ingresos totales no electorales, llamando a regularizar las deudas para alcanzar una meta de "40 millones de cotización mensual".