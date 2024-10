Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Funcionarios de la PDI que eran escoltas del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, y que no lo acompañaron durante el domingo 22 de septiembre cuando se juntó con la mujer que posteriormente lo denunciaría por violación, serán investigados en un sumario interno para determinar si cumplieron con los protocolos de seguridad. Ello, tras no oponerse a la decisión de Monsalve de no ser escoltado ese día.