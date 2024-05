El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la formalización que enfrentará el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por posibles delitos de corrupción, enfatizando que la formalización no equivale a una sentencia y destacando la importancia de la defensa del alcalde.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la formalización que enfrentará este miércoles el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por eventuales delitos de cohecho, estafa, fraude al fisco, entre otros.

“Todos saben que formalizar no es sentencia, formalizar es un procedimiento que existe en el Poder Judicial para darle a conocer al incumbente por qué razones está siendo convocado”, señaló el militante del PC.

Añadiendo que “lo que más le importa es escuchar la defensa. Espero que sea muy contundente, que sea muy eficaz y logre despejar todas las inquietudes que pueda tener el Poder Judicial (…)”.

Al preguntarle por los dichos de Jadue, quien dijo que esto era una “farsa”, Carmona manifestó que él “no es el vocero del alcalde. El alcalde tiene mucha capacidad de exposición, por tanto, yo usaré los términos que -en representación del partido- me corresponden”.

“Yo no soy el abogado, ni soy parte del equipo jurídico. Me corresponde representar la opinión del partido de Daniel, de mi partido, del Partido Comunista”, sostuvo el secretario general del PC.

Recordemos que una “delegación” de la colectividad acompañó al alcalde de Recoleta hasta la entrada del tribunal. Una llegada bastante caótica debido a la cantidad de personas presentes.

“Nosotros no ejercemos ninguna presión indebida. Primero, yo he visto estas manifestaciones en la explanada en muchos casos, no solo de políticos… es legítimo que los cercanos manifiesten preocupación (…)”, indicó el militante del PC.

En esta línea, Carmona señaló que son “una corriente de opinión que además tiene una empatía y una identidad muy cercana con la gestión municipal de Daniel como alcalde. Se está manifestando desde esa perspectiva y estamos en la disposición de asumir lo que sea en el procedimiento que se va a vivir dentro de la sala del Poder Judicial”.

“Nosotros sostenemos que Daniel, lo decimos del punto de vista político, no somos tribunal, insisto -yo no soy abogado- Daniel es inocente“, recalcó Carmona.