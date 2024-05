El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue consultado este miércoles por las reformas que el Ejecutivo no ha podido concretar, a propósito de la contingencia que ha tenido que enfrentar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la condonación del CAE.

En concreto, el secretario de Estado dijo que el mes de septiembre es el horizonte temporal -como máximo- para presentar esta propuesta para el nuevo sistema de financiamiento respecto al Crédito con Aval del Estado.

Es una propuesta que no se ha abandonado, sostuvo el ministro Cataldo, añadiendo que no se ha renunciado ante esto y que es un compromiso vigente.

Reiterando que existe un plazo máximo hasta septiembre, para presentar este proyecto, por lo que ahora se está trabajando y avanzando en aspectos técnicos.

“Como Gobierno, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda, hemos estado trabajando en el desarrollo de una propuesta. Esa propuesta tiene bastantes avances desde el punto de vista técnico y hay un horizonte temporal que ya fue establecido y que fue parte de la discusión presupuestaria durante el año 2023 para el 2024, que es el mes de septiembre como el horizonte temporal, en el que máximo vamos a presentar esta propuesta para el debate respecto a la resolución de un nuevo sistema de financiamiento respecto al CAE”, argumentó Cataldo.

Condonación del CAE

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “el tema del CAE se va a concretar antes de septiembre, en la presentación en detalle del proyecto (…) hemos adelantado algunos principios y consideraciones, como una condonación responsable”.

“Es un proyecto que no solamente habla del CAE, sino que también del nuevo sistema de financiamiento, porque no basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada, por un sistema que sea más sostenible, que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias… Ahora que somos Gobierno lo vamos a concretar y cumplir”, precisó Vallejo.