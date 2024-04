Un tenso momento se vivió la tarde de este lunes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la diputada María Luisa Cordero asegura que los padres de personas con esquizofrenia cometen suicidios.

En la instancia parlamentaria se discutía el proyecto de ley corta de isapres, momento en que la parlamentaria independiente, pero integrante el bancada de Renovación Nacional, hiciera el lamentable comentario.

“Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”, dijo la psiquiatra.

Las palabras de María Luisa Cordero causaron la inmediata indignación del diputado Hernán Palma, independiente y exmilitante del Partido Humanista. Palma respondió a su colega que precisamente él es padre de una persona con esquizofrenia.

“Yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme doctora Cordero, no lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste”, aseguró desde su lugar en la mesa de la comisión, para luego abandonar la sala.

Una vez fuera, el diputado explicó que el tema lo toca “en lo personal” porque tiene un caso “extremadamente cercano”.

“Conozco el dolor que produce una condición así, pero también no hablo sólo a título personal, hablo por los miles de personas que se pueden sentir condolido con una expresión como ésta, que una vez más demuestra que la doctora Cordero no escarmienta”, dijo Palma.

Cabe recordar que la diputada María Luisa Cordero fue desaforada el año pasado luego de emitir comentarios injuriosos contra la senadora Fabiola Campillai.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, aseguró la parlamentaria.

De tal manera que Hernán Palma está evaluando llevar a la diputada Cordero ante la Comisión de Ética de la Cámara, “para que ella reciba la reconvención que me parece que corresponde”.