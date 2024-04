La diputada y exdirectora del INDH, Lorena Fries (CS-FA), se refirió al incidente de Lo Valledor, donde una mujer disparó en al menos tres oportunidades mientras estaba siendo retenida por guardias del lugar.

“A propósito del grave incidente en Lo Valledor, quiero condenar los hechos de violencia que ocurrieron producto de un arma de fuego y también quiero hacer un llamado a que nos tomemos las medidas en serio”, manifestó la parlamentaria.

En este sentido, Fries precisó que, “en este caso, se trata de una chilena, no de una persona indocumentada, no de un migrante. En segundo lugar, aquí hubo una falla en seguridad. Aquí habían personas con armas que no pudieron reducir a esta persona, y que incluso habiéndola reducido esta persona, se hizo del arma de un vigilante”.

“Necesitamos seguridad, sí. Pero necesitamos una seguridad eficaz. En este caso, lo que se ve es que tenemos problemas, por un lado, con las armas: demasiada circulación de armas que pueden ser objeto de hurto, objeto de que puedan ser sustraídas en un momento x. Por otro lado, tenemos medidas que no necesariamente dan cuenta de quiénes son los delincuentes. Los delincuentes no tienen nacionalidad y a veces incluso tienen documentos de identidad”, sentenció la diputada.

Cabe mencionar que la mujer, de nacionalidad chilena, tiene antecedentes penales por hurto y por maltrato de obra a Carabineros. Quien arriesga desde 10 años y un día tras las rejas.