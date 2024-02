El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, declaró el pasado 16 de enero ante el fiscal que lleva el caso Democracia Viva, Cristian Aguilera, donde aseguró que sufrió presiones desde el nivel central del Ministerio de Vivienda.

13 páginas tenía la declaración del exRD, a la cual tuvo acceso La Segunda.

Contreras, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, está acusado de fraude al fisco, en medio de la polémica por el caso Convenios.

Exseremi Carlos Contreras acusa presiones

En concreto, Contreras acusó presiones de la encargada del Programa de Asentamientos Precarios, la arquitecta Verónica Serrano, quien es tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

El representante de Democracia Viva era Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, quien también se encuentra cumpliendo prisión preventiva. En este sentido, Contreras explicó cómo llegó a trabajar y recibir fondos la fundación.

Contreras menciona que Democracia Viva estaba dentro de sus contactos, pero que no “tenía una relación cercana con ellos, sino que simplemente estaba buscando organizaciones que pudieran ejecutar el programa de Asentamientos Precarios, entendiendo que tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos”.

Revelando así que “tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos. Quiero hacer hincapié que (de) ninguna otra autoridad del Ministerio recibí el nivel de presión que recibí desde Verónica Serrano, en ningún tema, ni del Ministro, ni de la Subsecretaria, ni de ninguna otra jefatura. Realizó dicha presión en la reunión de julio del 2022, de manera permanente a través de Yasna Contreras (encargada del Serviu de Antofagasta) que presionaba a mis equipos, lo hizo de manera telefónica y finalmente lo hace por escrito en el email del mes de septiembre del 2022. Siempre con la idea que por el alto monto asignado a Antofagasta, monto que no participé ni solicité, recaía la eficiencia del gasto del programa a nivel nacional”.

En relación a cuánto sabía Presidencia los días previos a que estallara el caso, el exseremi comentó que el nivel central, es decir, subsecretaria y encargada de asentamientos precarios, tenían conocimiento.

“La regularidad del proceso es lo que se me transmitió a nivel central y regional, a tal punto, que con todos los procesos posteriores, la auditoría que realizó la Subsecretaria en diciembre del 2022, la auditoría que realicé yo a partir de febrero del 2023, el ordinario 584, con que se respondió a la Subsecretaria en mayo del 2023, el informe de Ricardo Trincado (exjefe de Asentamientos Precarios) en junio del 2023 y en el informe de la subsecretaria (Rojas) realizó y envió a Presidencia con mi colaboración entre los días 5, 6 y 7 de junio del 2023, se expresan y entienden como regulares todos los procedimientos asociados al programa de Asentamientos Precarios realizados por los equipos a nivel nacional y en Antofagasta”, señaló el exRD.

Siguiendo con el tema del informe, Contreras se defiende ante el fiscal diciéndole que el documento “habría dado cuenta a Presidencia de que el Ministerio de Vivienda, en todos sus niveles, consideraba apropiados estos procedimientos, entiendo que dicho informe no está en la carpeta investigativa y parte de mis pruebas, son mis conversaciones por WhatsApp con la subsecretaria Tatiana Rojas. Conversaciones que dan cuenta de que durante al menos dos días elaboró dicho informe y que termina con la expresión de la subsecretaria ya está enviado y un poco más abajo me indica: “Ahora hay que esperar qué dice La Moneda”.

En este sentido, vuelve a mencionar a la tía de Crispi y señala que “para mí este informe da cuenta de que los procedimientos eran propios a nivel nacional del programa de Asentamiento Precario, muy posiblemente también indicaría la responsabilidad de Verónica Serrano, ya que la Subsecretaria habría detectado falencias, las que posteriormente fueron corroboradas por la Contraloría General de la República”.

Democracia Viva

Respecto a la fundación en cuestión, Contreras relató que “en cuanto a mi conocimiento de los miembros de Democracia Viva, tenía claridad de 2 militantes de Revolución Democrática, conocía a Daniel Andrade desde que él fue parte de la directiva nacional del partido y yo parte de la directiva regional del partido, conocía a Carolina Pérez, actual subsecretaria de Patrimonio, desde que ella fue parte del gabinete del senador (Juan Ignacio) Latorre, misma época que yo fui jefe de gabinete de Catalina Pérez. Por mis redes sociales tenía conocimiento de la existencia de esta fundación, no siendo amigo de ninguno de los dos, más allá de la camaradería que uno tiene dentro del ámbito político y sus contactos los tengo, así como tengo los contactos de la mayoría de los participantes de Revolución Democrática, ya que fui parte de la directiva”.

Asentamientos precarios

Contreras mencionó que tras los problemas que tenía para manejar los cuantiosos recursos extra del programa de Asentamientos Precarios, el 17 de julio de 2022, “durante un viaje a Santiago con el objeto de realizar una ronda de gestiones, conversé en torno a esto con Claudia Ernst, Jefa de la división de Administración y Finanzas a nivel nacional. Le pregunté sobre la posibilidad de tener solución de recursos humanos, explicándole a grandes rasgos de la situación, contándole que desde 2019 hay funcionarios en el SERVIU y SEREMI con cargo a los convenios, pagados por las fundaciones y me indica que no tiene más cupos para contratar y me plantea que converse con Verónica Serrano la contratación con cargo a los convenios, que ella no lo veía problemático desde lo presupuestario”.

El exseremi mencionó que “tengo una reunión con Verónica Serrano, oportunidad en que le planteo la problemática que se presentaría por el monto elevado que entregarían al programa. Le planteo también la falta de reglamentación, le señaló que quería incorporar pagos intermedios y tomar resguardos mayores, además de la sobrecarga laboral que me habían planteado, que era imposible abordar”.

El militante de RD añadió que Serrano le respondió lo siguiente: “Yo también me fui de espaldas”, y luego me explica, por un lado, la relevancia de ejecutar el presupuesto anual del programa, que mi región tenía muchos fondos asignados. Esa premura no iba a permitir generar cambios respecto a los requerimientos y resguardos para el ministerio para generar protocolos, por ejemplo. Yo le plantee el protocolo, a lo que me señalo que hay que avanzar en la gestión presupuestaria, avanzando en la firma de los convenios”.

Reuniones con autoridades

En cuanto a las reuniones con otras autoridades, Contreras precisó que cuando se trataba de citas individuales, era excepcional. “Quiero hacer hincapié que las reuniones con la subsecretaria y el ministro, de forma individual, son excepcional, aproximadamente me reuní unas 4 veces con ellos en forma individual, debiendo ser fundadas y de una forma de proceder”.

Añadiendo que “cuando hablé con Tatiana Rojas telefónicamente, directamente le plantee la problemática de los grandes recursos entregados a la región y las fórmulas de solución, no señalándole reparos a las propuestas que me habían entregado desde la Seremía ni de parte de Serviu, ya que de haber cuestionado el quehacer del Serviu desde el año 2019 en adelante y, por ende, la gestión del gobierno anterior”.