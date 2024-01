Nuevos mensajes entre el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, y la exsubsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, dejan ver cómo esta última manejó las comunicaciones al inicio de la polémica por el caso Democracia Viva.

Todo esto con el conocimiento del líder del Ministerio de Vivienda, Carlos Montes.

Fue un reportaje de Canal 13 el que reveló que la mañana del 16 de junio, horas antes de que Timeline publicara un reportaje con las críticas de la asociación de funcionarios, que la exsubsecretaria le envió varios mensajes al exseremi ligado a Revolución Democrática.

A las 10:17 de la mañana, Rojas le pidió a Contreras que le avisara cuando le enviara el comunicado, para más tarde señalarle que: “Lo tengo que revisar antes de mandar y me lo están pidiendo”.

En esta misma conversación el exRD le compartió un archivo, el cual podía ser editado en línea por diferentes personas. La exsubsecretaria le envió un audio donde le dice qué cosas le podría agregar para así poder entregarlo a la prensa.

“Estás relatando solamente cómo son los procesos de convenio, pero no relatas el hecho. Se desarrolló un convenio, en el marco… la parte que es uno entre muchos otros. Que hay 10 de los cuales 9 están vigentes… que estos son los montos de los otros… o más que poner el cuadro, decir…eh… El total de convenios vigentes es por X cantidad de monto y este representa un… no sé.. un 1% o 8%…. no tengo idea…. no sé ahora… del total… eh… los convenios… la cantidad de convenios son tantos… no sé, la cantidad de instituciones son tantas… la parte esa”, le precisa Rojas a las 11:03 am.

Así también le recomienda que “hay que introducir… hay que introducir el hecho primero. Después, las acciones que se han desarrollado…eh… que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento y que eso está en regla. Y luego, un cierre como con algo concreto… pero aquí te queda solamente como en el relato de cómo son los convenios”.

La conversación entre Rojas y Contreras siguió. En un tercer audio, Rojas le pidió que eliminara algunos párrafos y le dice: “Ah no sé (suspiro)… Voy a llegar a la oficina y lo voy a ver”.

Los mensajes que salpican a Montes

Después de los arreglos, a las 13:16 de la tarde de ese 16 de junio, el exseremi le dijo que estaban listos para publicar y que muchos medios estaban haciendo preguntas.

No obstante, Rojas le dijo que esperara. “Sí, la idea es que esperes a que te dé la señal para salir”, le escribió por WhatsApp.

Contreras quería entregar la declaración, por lo que preguntó: “Subse algún lineamiento?, en medios locales me están pidiendo comunicado y o cuña, estamos preparando respuesta a algunas preguntas, me autoriza a salir en la línea que veníamos redactando en el documento?”.

Sin embargo, la exsubsecretaria le pedía que aguantara unos minutos más, ya que necesita el “visto bueno”. Exacatamente, a las 15:21 pm, Rojas le escribe: “Lo tenemos, pero necesito el VB (visto bueno) del Ministro”.

“Está en una charla, baja del escenario y me habla (…) Aguanta 20 minutos”, añade la exsubsecretaria.

Estos mensajes dejan varias interrogantes sobre cuándo y cómo las autoridades se enteran de este polémico caso, puesto que a esa hora Timeline aún no había publicado el reportaje en su sitio web.