El Gobierno se refirió este miércoles a la entrega de millonarios aportes a la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet, por parte del Gobierno Regional del Bío Bío.

Así lo develó un reportaje de BioBioChile, donde se apunta a la Fundación Horizonte Ciudadano, fundada en 2018 por la exmandataria, que se encuentra ejecutando para el Gobierno Regional un proyecto denominado “Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia”.

La iniciativa es liderada en la zona por María Estela Ortiz, amiga personal de Bachelet. Mientras que Pedro Güell, exjefe del Segundo Piso de La Moneda durante la administración de la exmandataria, fue quien firmó el convenio.

Consultada al respecto, la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, aclaró que en estos casos que involucran a gobiernos regionales, les corresponde a estos últimos tomar las acciones correspondientes.

“En muchos casos han habido respuestas clarificando que se ajustan a los procedimientos normados y de concurso que tienen cada uno de los gobiernos regional y en otros casos tendrá que despejarse esas inquietudes”, añadió.

“En este caso, obviamente, si se detecta una eventual irregularidad administrativa, lo que correspondería para el Gobierno Regional, proceder con sus reglas para esas investigaciones de carácter administrativo y habría que determinar si esto constituye o no una irregularidad”, sentenció Vallejo.

En ese sentido, apuntó que “para nosotros lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades, en todos los equipos, tanto municipales, gobiernos regionales o a nivel central, de que frente a denuncias fundadas de irregularidad, se tomen las acciones”.

“Aquí no es corrupto el que, ante una un hecho de corrupción, no solo se indigna, sino que responde y actúa. Una institución corrupta es la que no hace nada y en eso yo creo que es fundamental las acciones”, profundizó.

“Por parte del Gobierno central, al menos, ante cualquier denuncia de irregularidad que ponga en duda la probidad administrativa o que pueda configurar algún tipo de delito, tomamos acciones y medidas, o poner los antecedentes a la justicia, porque la justicia es la que finalmente juzga si hay delito o no”, concluyó Vallejo.