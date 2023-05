La reforma estructural al sistema de pensiones se encuentra detenida en estos momentos. La conversación bilateral que debía tener Chile Vamos y el Ejecutivo no ha avanzado durante estos últimos días, de común acuerdo.

Desde la oposición han deslizado que el Gobierno lo solicitó inicialmente, porque consideraba que esta discusión podía contaminar el clima electoral. Esto quiere decir que las conversaciones se van a renovar después del 7 de mayo.

De hecho, el presidente Gabriel Boric ha solicitado que se tiene que lograr un acuerdo político que incorpore principios de solidaridad en este modelo.

Recordemos que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador ha estado en el centro del debate, no solo en esta reforma, sino que mucho antes, incluso en intentos anteriores.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien ha estado en el centro de las conversaciones con el Ejecutivo, dijo que “el Gobierno comete un error al insistir en hacer solidaridad con los recursos de los trabajadores, que ya son suficientemente escasos”.

“Nosotros creemos que la Pensión Garantizada Universal (PGU) debe fortalecerse y hacer una Pensión Garantizada Universal diferenciada, en una mujer que sea cuidadora, en una mujer que tenga una enfermedad o un postrado, debieran recibir una PGU distinta”.

Reforma de pensiones

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, Juan Santana (PS), señaló que “decirle que no a la solidaridad, es decirle que no al aumento de las pensiones de los actuales jubilados. Es decirle no a mejores pensiones para las mujeres que por labores de cuidado no pudieron cotizar”.

“Es seguirle dando rienda suelta a las AFP, a través de un sistema completamente fracasado. En la derecha son los únicos que se oponen a que este principio se incorpore en nuestro sistema”, añadió el parlamentario.

Según consignó Radio Bío Bío, en este momento hay dos conversaciones: una es la mesa técnica y la otra es la conversación bilateral entre Chile Vamos y el Gobierno.

En este sentido, junio o julio sería el momento donde recién pueda reiniciar la tramitación de la comisión de Trabajo en su votación en particular, por lo complejo del acuerdo y por lo mucho que tiene que ocurrir.

El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, dijo que “es esencial que la reforma previsional mantenga y contenga un seguro social, porque es la herramienta que garantiza un aumento sustantivo de las pensiones”.

“Yo espero que Chile Vamos deje de un lado la terquedad y que acepte que el sistema de AFP fracasó. Y que ojalá que tengamos sentido de urgencia para retomar la votación en mayo”, indicó el parlamentario.