La mañana de este lunes el presidente Gabriel Boric confirmó que esta jornada fue a Quilpué junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá; y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; a reunirse con la familia de Rita Olivares, la sargento asesinada el fin de semana en un procedimiento.

Tras recordar otro procedimiento de Carabineros, donde uniformados requisaron armas que portaban cuatro personas, Boric remarcó una vez más su apoyo a la labor policial en materia de seguridad.

“A quienes estén pensando en perpetrar delitos la van a tener muy difícil porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho. Y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo”, dijo el Mandatario.

“Como Gobierno vamos a desplegar todos nuestros esfuerzos en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve y la ministra del Interior estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad”, comentó.

“Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora, la mayoría de nuestro país”, zanjó.

Al mismo tiempo insistió en “un llamado a la unidad” y reconoció que es un momento en el que se puede sacar provecho político, pero afirmó que “no vale la pena en el largo plazo”.

“Más allá de encuestas, lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando, que sigamos con las interpelaciones cruzadas. Este Gobierno tiene su corazón y su acción puestos en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley y espero que todos nos acompañen en esta tarea”, argumentó.

“Estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo que no podemos seguir con la discusión de trinchera. Si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, de tal o cual parlamentario, que este alcalde es bueno y este no, que el Gobierno lo hace de esta manera no va a servir para detener la delincuencia”, concluyó.

Boric pide avanzar en acuerdo de seguridad tras asesinato de sargento Rita Olivares

Así fue como también invitó a sacar adelante políticas públicas como el acuerdo por la seguridad, dinamitado por los indultos, y leyes “necesarias” para enfrentar a la delincuencia “con decisión y acción”. Junto a eso recordó las 16 urgencias legislativas ingresadas.

“Lo importante, lo de fondo, es que nuestros carabineros sepan que el pueblo de Chile está con ellos, que el Gobierno los respalda y que los delincuentes van a ser perseguidos con inclemencia y con el derecho, porque esto no puede seguir pasando y lo vamos a frenar”, cerró.

En el punto de prensa, el Presidente habló de la sargento Rita Olivares como una uniformada “vilmente asesinada”, confirmó que se reunió con su viudo, sus dos hijos e incluso con compañeros de trabajo. “Fueron momentos conmovedores en un caso que no deja a nadie de buen corazón indiferente”, sostuvo.

Al respecto, aseguró que “es urgente, necesario, y nuestra disposición, pasar de las palabras y condenas – que me imagino los chilenos compartimos – a la acción”.

Tras el Presidente habló la ministra Tohá, que descartó que por los indultos las relaciones con la oposición estén congeladas, apuntó a la necesidad de aprovechar las urgencias para tener más avances en leyes de seguridad y también confirmó que – aunque todavía no se tiene definido quién – un representante del Gobierno estará presente en el funeral de la sargento Rita Olivares.