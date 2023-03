“Yo tenía que ir de Cartagena a Bogotá y cómo este vuelo se canceló, no llegué al de Bogotá – Santiago”, comienza señalando Joaquín Díaz, un joven que viajó para disfrutar de unos días en Cartagena de Indias.

Según contó el penquista, su regreso comenzaría el martes a las 07:57 horas, cuando volaría a través de Viva Air desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. No obstante, dicho vuelo nunca despegó.

Lo anterior hizo que perdiera, a su vez, el vuelo de Bogotá a Santiago, tramo que lo iba a hacer vía Jetsmart el mismo martes. “También perdí el de Santiago a Concepción que es en donde vivo. Ese obviamente es el menos importante”, explicó.

“Lamentablemente a Jetsmart les dio lo mismo porque no es su compañía entonces no dieron ninguna facilidad ni nada. Los llamamos dos o tres horas antes y lo único que ofrecieron fue cambiar el pasaje por un millón 200 mil pesos, lo que al final es comprarse uno nuevo”, sostuvo.

“Los problemas empezaron literalmente cuando llegamos al aeropuerto (de Cartagena). Llegamos, igual que todas las otras personas, y todos quedaron para atrás porque estaban cancelados todos los vuelos de Viva Air. De hecho empezaron un par de revueltas”, contó.

“La gente empezó a parar el tráfico, decían que nadie iba a pasar si es que Viva Air no volaba. Empezó a quedar la embarrada”, mencionó. Sin embargo, Díaz relató que pronto se dieron cuenta que no había nadie de la aerolínea presente.

“Los counters estaban cerrados, no había nadie dando la cara, no había ningún gerente, no había nadie. No fue nadie a trabajar de esa aerolínea entonces los únicos que daban la cara eran los guardias pero tampoco no sabían nada”, enfatizó.

“Ahí nos dimos cuenta que no iba a haber respuesta en mucho tiempo, y todavía no la hay. En el aeropuerto conocimos a mucha gente que viajaba a otros países y que no tenían la suerte nuestra de que alguien nos pudo prestar la plata para comprarnos otro pasaje porque no había otra manera”, prosiguió.

El joven contó que durante este miércoles se encuentra en Boca Grande, un barrio de Cartagena conocido por sus playas de arena. “Vamos a viajar mañana (jueves) muy temprano a Bogotá y de ahí nos vamos en LATAM a Chile”, explicó.

“Desde la aerolínea (Viva Air) no han dicho nada. Sé que ayer (martes) en la tarde seguían vendiendo vuelos, es decir, esto fue algo planeado. Seguían vendiendo vuelos que sabían que no iban a salir. Eso es peor todavía, o sea la aerolínea hizo una estafa gigante.

“De soluciones no hay nada, dicen ellos que están por un paro pero acá se habla de quiebra, creo que ya se declararon en quiebra y eso es lo que se sabe. La mayoría sigue en Colombia, nadie pudo volar”, aseguró.