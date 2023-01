El diputado Gonzalo Winter desmintió a la senadora Ximena Rincón, luego que esta última criticara al Gobierno por el cobro del IVA a los servicios.

Recordemos que a partir del 1 de enero de 2023 todos los servicios profesionales prestados por empresas y algunas sociedades en Chile deberán pagar IVA.

Se trata de una medida que afecta a al menos 60 actividades económicas que actualmente no pagan ese impuesto.

Esto provocó las críticas de la presidenta de Demócratas, quien apuntó al Gobierno por la medida, ironizando incluso con la popular canción de Shakira.

“Y más iva a los servicios !!! Solo los gastos comunes de miles de familias aumentarán 5% + por el iva, gasto de salud no ambulatorio 19%, servicios de asilos de ancianos 19% etc… Clara-mente no están entendiendo nada en el gobierno!”, tuiteó.

No obstante, su cuestionamiento fue replicado por el diputado Gonzalo Winter, quien le recordó que ella misma votó a favor del proyecto, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

“Hace tiempo que evito disputas odiosas, empates espúreos y lodos, pero esto superó mínimos éticos inaceptables. La ley que menciona la Senadora es del gobierno anterior y se aprobó con el voto favorable de ella misma”, replicó en la misma red social.

Precisamente, según publica Fast Check CL, el 24 de enero del 2022, la senadora Rincón dio su voto favorable al proyecto de ley que busca financiar la Pensión Garantizada Universal a través de la eliminación de exenciones tributarias.

En términos simples, esto implica el aumento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de servicios, como gasto de salud no ambulatorio y servicios de asilos de ancianos, tal como reclamó la parlamentaria.

De hecho, el proyecto fue valorado por la propia senadora, asegurando que “busca hacer más simple el sistema tributario respecto a la utilización de varios instrumentos del mercado de capitales, el inmobiliario, aquellos que afectan el IVA y el mercado del lujo, entre otros”.

En medio de la controversia, a través de Twitter, Rincón le respondió a Winter, asegurando que no ha culpado al actual Gobierno de esta ley.

“Querido @gonzalowinter nunca he culpado a este gobierno de esa ley Siempre he dicho que fue en gobierno anterior y es más dije que no respalde esto en su momento (enero 2022) pues era malo El punto es que venimos pidiendo a este gobierno que tiene un estándar mas alto lo cambie!”, escribió.

Consultada por Fast Check CL, Rincón además explicó que pese a que votó a favor del proyecto en general de la Pensión Garantizada Universal en Sala, se abstuvo en la Comisión de Hacienda respecto de aumentar el IVA a los servicios.