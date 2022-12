El senador UDI Javier Macaya denunció nuevamente un ataque de Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, acompañado por personas ligadas a su “Team Patriota”, cuyo grupo -ligado al Rechazo- se ha manifestado en contra del nuevo acuerdo de los partidos políticos para abrir un segundo proceso constituyente.

Durante la noche de este sábado, el parlamentario dio a conocer este nuevo incidente en sus redes sociales. “Hoy sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones”, aseguró.

Según se observa en registros difundidos durante la jornada, Macaya circulaba por Avenida Suecia, en la comuna de Providencia, donde se ubica la sede de la UDI.

Allí fue abordado por un grupo de personas que comenzaron a increparlo y a recriminarle su apoyo al acuerdo firmado por los partidos el pasado 12 de diciembre.

En el acto, mientras intentaba ingresar a la sede del partido, Macaya bajó el vidrio de su vehículo para intentar calmar los ánimos, pero no fue escuchado y el grupo comenzó a golpear la SUV en que se desplazaba juntos a sus dos hijos menores de edad.

Se trata del segundo episodio de esta naturaleza que sufre el senador, quien ya fue atacado por el mismo grupo a fines de septiembre.

Sin embargo, tras este nuevo episodio, Macaya anunció que presentará acciones legales.

Fuimos atacados en la UDI por @FcoMunoz_TP y la turba que lo acompaña siempre Hoy sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones. Presentaremos acciones legales.

Mediante la misma red, su par de la UDI, Iván Moreira, salió a criticar este nuevo ataque. “Llegó la hora se inicien acciones legales en contra del conocido y condenado asesino Pancho Malo. Este señor Muñoz actúa con impunidad total y agrede, amenaza e insulta permanentemente, incitando al odio ¿Quién lo financia?”, cuestionó.

Lejos de ceder ante sus críticos y el anuncio de acciones legales en su contra, Muñoz respondió a Macaya vía Twitter.

Por el contrario, aseguró que fue él quien “cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos, nadie te dio mandato para firmar un ‘acuerdo’ en nombre del Rechazo. A mí no me intimida tu cargo”, aseguró.

“Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar”, le dijo.

Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar. El que cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de Chilenos eres tú, nadie te dio mandato para firmar un “acuerdo” en nombre del RECHAZO. a mi no me intimida tu cargo. #NoEsAcuerdoEsEstafa 🤣🤣🤣🤣

— Francisco Muñoz (@FcoMunoz_TP) December 18, 2022