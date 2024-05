Conmoción generó en el país la muerte del conscripto Franco Vargas, luego de una fatídica marcha de instrucción en las cercanías de Putre.

Durante los últimos días se han entregado detalles respecto a aquella actividad realizada por el Ejército, tras la cual, además, 22 soldados terminaron internados con problemas respiratorios.

En este sentido, T13 difundió audios de un soldado que también participó de aquel recorrido, donde daba cuenta de lo que habría ocurrido con Vargas.

Se trata de material que, el también conscripto, habría compartido con su propia familia tras lo ocurrido en la región de Arica y Parinacota.

“Él avisó que no iba a volver si iba, no lo pescaron. Después, él, a gritos, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron de nuevo. No le dieron mayor atención”, indicó el muchacho, con evidentes problemas para hablar.

Audios relatarían muerte de Franco Vargas

Tras eso, el también soldado del regimiento Huamachuco aseguró que el trato dado hacia Franco Vargas habría sido poco apropiado.

“Y ahí él se desplomó. Quedó lejos de cualquier parte que se pudiera evacuar. Lo llevaron arrastrándolo con un brazo en el hombro. Arrastrándolo hasta un punto en cual lo pudieran evacuar”, aseguró en uno de los audios.

“Ahí cerca de la autopista, cuando llegó el camión, pero ya era tarde, no tenía signos vitales, no se movía. Yo mismo lo vi a él estaba desplomado en el suelo”, concluyó.

Hay que señalar que el peritaje del médico legista, al que accedió Radio Bío Bío, descartó la participación de terceros en el deceso de Franco, al no encontrar -inicialmente- lesiones o traumatismos.

Se estableció que la muerte del joven de 19 años se produjo por muerte súbita, específicamente, un problema cardiaco.