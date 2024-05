Los Minnesota Timberwolves de un Anthony Edwards brillante (43 puntos) sometieron este sábado por 99-106 a los Nuggets en Denver y se adelantaron por 0-1 en esta titánica semifinal del Oeste.

La NBA esperaba con muchas ganas esta serie: un duelo descomunal entre el vigente campeón (Denver) y la mejor defensa de la temporada (Minnesota), además de un cara a cara entre dos de los equipos más físicos, correosos y potentes de la liga.

La primera entrega no decepcionó para nada con un partido de altos vuelos, tremendamente exigente y de baloncesto con mayúsculas que acabó con los Wolves arrebatando el factor cancha a los Nuggets.

Edwards estuvo sensacional con un nuevo récord personal de puntos en ‘playoff’ y terminó con 17 de 29 en tiros (3 de 7 en triples), 7 rebotes y 3 asistencias.

También fueron fundamentales, sobre todo tras el descanso, el dominicano Karl-Anthony Towns (20 puntos), Mike Conley (14 puntos y 10 asistencias) y Naz Reid (16 puntos).

Minnesota, que dominó esta noche el rebote (42 por 34), venía de barrer a los Phoenix Suns por 4-0 y no jugaba una segunda ronda desde 2004.

En Denver, Nikola Jokic rozó el triple-doble (32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) pero perdió 7 balones y no brilló en la puntería (11 de 25, 2 de 9 en triples).

