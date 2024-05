El accidente que provocó Hamilton en Miami y desató la furia de Fernando Alonso: "Arruinó a varios"

Lewis Hamilton provocó un accidente en el arranque del Sprint en Miami y Fernando Alonso no se lo dejó pasar: "No lo van a sancionar porque no español", afirmó con ironía.

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) criticó el incidente de la primera curva de la carrera al sprint en el que Lewis Hamilton (Mercedes) se abalanzó sobre su monoplaza, diciendo adiós a las opciones de puntos del asturiano, y aseguró que “arruinó la carrera de unos cuantos” aunque cree que no será penalizado ”porque no es español”.

El bicampeón del mundo acabó decimoséptimo después de que un incidente con Hamilton le obligara a girar hacia la izquierda y se encontrara al coche del canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que tuvo que abandonar la carrera, como también le ocurrió al inglés Lando Norris (McLaren).

”Arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de -Lando- Norris”, criticó Alonso, que aseguró que a él “siempre” se le penaliza y que por ello sólo intentó ”completar” la carrera al sprint y volver con el equipo para pensar en la clasificación.

“Nosotros no teníamos ningún interés en la carrera al sprint y vinimos a comprobar la degradación y un par de cosas más para la carrera. Ha sido un entrenamiento libre más, no una carrera, y ahora empieza lo importante”, subrayó Alonso.

Las opciones de puntuar de Alonso se fueron al traste en la primera curva, momento en el que el asturiano tuvo que apartarse de Hamilton, que tras salir duodécimo, estiró demasiado la frenada y se abalanzó sobre él.

Hamilton alargó tanto el momento de frenada que se juntó demasiado con Alonso, que pegó en el lateral del coche de Stroll y el canadiense, como si de un lanzamiento de bolos se tratara, impactó sobre el monoplaza del inglés Lando Norris (McLaren), que como Stroll dijo adiós a la carrera al sprint.

