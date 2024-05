A una semana de la entrada en vigencia del fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución de cobros excesivos a los afiliados de isapres, la comisión mixta se apura por legislar la ley corta antes del 12 de mayo. Diputados y senadores oficialistas critican al Gobierno por no presentar indicaciones a tiempo. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, asegura que el Gobierno está "con toda la disposición" para lograr un acuerdo. Los parlamentarios dudan de alcanzar un consenso dada la cercanía del plazo límite.

A tan solo siete días de la inminente entrada en vigencia del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores de riesgo, que exige la restitución de cobros excesivos a los afiliados a isapres, la comisión mixta, compuesta por cinco senadores y cinco diputados, se encuentra en una frenética carrera contra el tiempo para legislar la ley corta, cuyo plazo límite es el 12 de mayo.

Esta semana, el superintendente de Salud, Víctor Torres, ha hecho público un dato crucial: la nueva estimación de la deuda asciende a 1.589 millones de dólares si se aplica estrictamente el fallo, mientras que alcanza los 1.250 millones de dólares si se considera la cotización obligatoria del 7% según lo dispuesto en la ley corta.

El senador del Partido Socialista e integrante de la comisión, Juan Luis Castro, declaró que la situación es peor de lo que se pensaba y criticó al Ejecutivo por no haber presentado las indicaciones para la norma, pese al acotado tiempo para discutir el proyecto.

“Yo no veo, no sé cómo, milagrosamente puede llegar un acuerdo, si la primera tarea que es presentar qué quiere el Gobierno, no se ha entregado de manera oficial a través de la mesa del Senado”, indicó.

En la misma línea, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, señaló que “obviamente, esta es una cuestión que debía prever el Ejecutivo y es parte de los problemas que ha habido para conducir políticamente esta materia”.

Ley corta de isapres: Gobierno dice estar “con toda la disposición”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, le bajó el perfil a las críticas y aseguró que el Gobierno está “con toda la disposición” para lograr un acuerdo.

“Más allá de todos los tironeos y las interpelaciones que se hacen en la comisión, yo sé que todos los senadores y los diputados están con el mayor interés de avanzar en esto”, afirmó.

Si bien el Ejecutivo no ha ingresado las indicaciones, en la última sesión de la comisión presentó algunas ideas, que se discutirán este lunes. Sin embargo, los parlamentarios creen que los tiempos no dan, considerando la cercanía de la fecha límite impuesta por la Corte Suprema.