Resumen automático realizado con Inteligencia Artificial

Los resultados mixtos de los mercados internacionales, la caída del precio del dólar y de la renta fija y variable local, incidieron en los resultados de los multifondos en abril. Los fondos más riesgosos -A y B- tuvieron caídas de -5,01% y -4,27%, respectivamente, mientras que el fondo C retrocedió -3,95%. El D y E perdieron -3,77% y -3,58% cada uno En lo que va del año, no obstante, los multifondos muestran resultados mixtos, con ganancias para los fondos A, B y C; y pérdidas para los fondos D y E.