La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que al presidente de la República se le debe respetar, esto luego de un incidente ocurrido el pasado jueves en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa de Conapyme.

El invitado para dicho evento era el mandatario Gabriel Boric, quien en su discurso fue interrumpido por un asistente quien le reprochó el proceso constituyente y la delincuencia en el país.

“Bueno, la Constitución se rechazó al que lo pregunta, y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile… Y también déjeme decirle, ¡y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto!… Y también el pueblo de Chile decidió, por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución”, le respondió el jefe de Estado, visiblemente molesto.

Ante lo ocurrido, la ministra Vallejo señaló este domingo que “cuando uno invita a una autoridad, y particularmente la primera autoridad del país que es el presidente de la República, es lamentable que se generen instancias para hacer incomodar a tu invitado”.

En declaraciones a TVN, agregó que “al presidente de la República se le tiene que respetar, porque además es un presidente que tiene un liderazgo incuestionable respecto del diálogo”.

“Está no solamente haciendo llamados al diálogo, sino que está permanentemente dialogando con distintos sectores y particularmente con los que piensan distinto a nuestro Gobierno”, añadió.

Igualmente, calificó lo ocurrido como una falta de respeto y que “hubo una disculpa privada, hubo disculpas privadas, pero no me corresponde a mí entrar en esos detalles, lo que sí, son cosas que no se pueden volver a repetir”.

Finalmente, realizó un llamado a una convivencia democrática más sana, en momentos donde hay “demasiada violencia en redes sociales, vemos violencia todo el tiempo a través de los medios de comunicación y tenemos que pensar también en qué es lo que queremos transmitir para los que vienen”.

El máximo dirigente de la Conapyme, Rafael Cumsille, descartó que lo ocurrido aquel día se trate de una encerrona. “No, qué encerrona, ni que nada, él entró, ingresó, no había ninguna guardia especial, y la gente lo aplaudió, seamos justos… El presidente apoyó a Carabineros y se mostró muy firme frente a la delincuencia, y luego el presidente salió con toda la tranquilidad”, señaló a Radio Bío Bío.