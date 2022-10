Juan Carlos Retamal, el padre del carabinero asesinado en San Antonio, destacó el respaldo que ha recibido por parte de la institución uniformada, a diferencia del Gobierno, a quien reconoció haber pedido mantenerse al margen.

Así lo aseguró a su llegada al velorio en Melipilla del funcionario, que fue brutalmente agredido con un fierro durante una fiscalización a una carrera clandestina.

“Yo he sentido mucho respaldo de Carabineros y de Bomberos. Créame que del Gobierno, vi a la ministra el día que llegué al hospital, posteriormente como familia también hemos pedido que se mantengan un poco al margen”, señaló.

“Se lo hicimos saber a Carabineros, pero no he tenido contacto con nadie del Gobierno y la verdad de las cosas que creo que extemporáneo”, agregó Retamal.

Juan Carlos Retamal: “Las señales intelectuales de parte de los gobernantes no son las mejores”

Consultado por la detención del presunto autor del asesinato de su hijo, Retamal mostró su confianza en los Tribunales.

“El problema no pasa por la Justicia, o por Carabineros, que hace su trabajo notablemente”, argumentó.

En ese sentido, apuntó a las actuales autoridades, recordando al “Matapacos” y al antiguo video del actual presidente Gabriel Boric, cantando una canción de Fiskales Ad-Hok.

“Hace un año las autoridades llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el Matapaco, y resulta que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces, se han ido trastocando valores y esos son los que le hacen daño a la sociedad”, fustigó.

“Las señales intelectuales que se han dado de parte de los gobernantes no son las mejores”, cuestionó.

“Falta aunar posiciones, no solamente quedarse con un sesgo ideológico de que los carabineros son malos y que salen a golpear. Yo creo que no, los carabineros salen a cumplir con el orden que les mandata la ley, que les dice mantener el orden público. Nosotros no tenemos orden público, no por culpa de carabineros, sino por culpa de la sociedad”, indicó Juan Carlos Retamal.

En ese sentido, criticó los llamados en redes sociales a no compartir videos del incidente para evitar que se identifique a los participantes de la carrera clandestina.

“Eso nos muestra que estamos enfermos como sociedad, la bajeza que tenemos, que la juventud se maneja con otros códigos”, lamentó.

Por último, respecto a la detención del sospechoso del homicidio, Retamal rechazó que el sujeto se haya negado a firmar su primera declaración por consejo de su defensa.

“Mire qué contradictorio, él asume su responsabilidad y después se retracta y no firma la declaración. Primera señal. Segunda señal, resulta que una persona que va manejando no puede lanzar un objeto, cruzar la ventana del otro lado del auto y pegarle a otra persona, es decir, no iba solo”, concluyó.