La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que como Gobierno se encuentran trabajando en una ley de aborto seguro sin causales.

Ante ello, las parlamentarias María José Gatica y Sara Concha salieron a cuestionar, de manera tajante, las declaraciones de la titular de la cartera.

En ese contexto, exigieron al Gobierno y a la Ministra de la Mujer “invertir el tiempo en temas realmente importantes“, así como “en políticas públicas que vayan en directo beneficio de la mujer“.

En concreto, durante la noche de este domingo, la Ministra de la Mujer, en conversación con “Tolerancia Cero” aseguró que desde el 28 de septiembre pasado, en el Día de Acción por el Aborto Seguro, en el Gobierno pusieron las cartas sobre la mesa para trabajar en un proyecto que faculte a las mujeres la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sin causales.

“Invertir el tiempo en temas realmente importantes”

Según la senadora Gatica, el Gobierno no debe perder el tiempo en un proyecto de aborto que no tiene apoyo en el Senado.

Asimismo, la diputada Concha sostuvo que es una materia que ya está regularizada en el país mediante las tres causales.

“Mi llamado al Gobierno es a que no pierda el tiempo enviando un proyecto de aborto que no tiene apoyo en el Senado y que derivará en una discusión que no tiene realismo político”, aseguró la senadora María José Gatica.

De la misma manera, la diputada Sara Concha expresó que “entendiendo que la discusión del aborto se trata específicamente de la discusión sobre una vida y que además se trata de una materia que ya ha sido regularizada en nuestro país a través de las tres causales, es que le pediría al Gobierno, y en específico a la ministra Antonia Orellana, que pueda ocupar ese tiempo en realizar políticas públicas que vayan en directo beneficio de la mujer“.

Por otro lado, la senadora se dirigió a la ministra Orellana, pidiéndole que “no se dé gustitos de sus tiempos como activista e inviertan el tiempo en temas que realmente son importantes, como es el postnatal de emergencia que acaba de vencer el 30 de septiembre y que tiene a miles de mujeres en la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con el cuidado de sus pequeños lactantes.”

Finalmente, la diputada Concha cuestionó los dichos de la ministra Antonia Orellana recordando que “aún existen brechas en materias de la mujer que deben ser solucionadas”, además de “no malgastar su tiempo en la discusión de algo que ya está regularizado en nuestro país”.

“Hay aún brechas en materias de la mujer que deben ser solucionadas. Esperamos que este gobierno se pueda hacer cargo y no malgaste su tiempo en la discusión de algo que ya está regularizado en nuestro país”, concluyó Concha.