El expresidente Ricardo Lagos criticó este lunes a Javier Velasco, embajador de Chile ante España y amigo del actual Mandatario.

A juicio de Lagos (2000 – 2006) es “lamentable” que Velasco haya dicho, sin fundamentos estadísticos, que el estallido social fue resultado de tres décadas de políticas que profundizaron la precariedad.

En declaraciones a EFE, Lagos aseguró que Velasco “no conoce lo números” socioeconómicos de esa etapa y distinguió entre los primeros veinte años y los segundos diez.

En los primeros veinte, comentó el exgobernante, el ingreso per cápita de Chile subió de los cerca de US$10 mil dólares a US$22 mil.

“No conozco país latinoamericano con ese aumento de ingreso per cápita”, afirmó.

Ricardo Lagos: “Esperemos que este señor (Velasco) sepa lo que es el índice de Gini”

A continuación Lagos se refirió al índice de Gini, que mide cuánto es el diferencial que hay en la distribución de ingresos.

“Esperemos que este señor (Velasco) sepa lo que es el índice de Gini”, lanzó.

Básicamente mientras menos sea, menos desigual es el país.

Este índice se mantuvo “estable” durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin (1990 – 1994), según Lagos, a pesar de un “gran crecimiento económico”.

Con el expresidente Eduardo Frei (1994 – 2000) aumentó el Gini, algo que fue “negativo” porque las principales inversiones que se permitieron fueron en la gran minería del cobre.

“Al comenzar mi gobierno – recordó Lagos -, me doy cuenta que aumentando el ingreso per cápita no era suficiente para disminuir la pobreza y hubo que hacer un política especial”, sostuvo.

“Desafío al señor embajador de Chile (en España) a que me desmienta, el índice de Gini con más rápida caída tuvo lugar en los seis años que yo fui presidente de Chile y que, por favor, se informe bien”, espetó Lagos.

Críticas a Piñera I, II y Bachelet I y II

Tras ello, Lagos puso su mirada en la última década de “los 30 años”, deslizando críticas al “ciclo Caburgua”.

Así, Lagos le pidió a Velasco “que no repita eslóganes, los problemas empezaron en los últimos diez años”.

A su juicio, a partir del primer mandado de Sebastián Piñera “ha disminuido drásticamente la capacidad de seguir creciendo”.

“Y lo que es peor, de seguir aumentando los ingresos fiscales” para atender “las nuevas demandas de los que dejaron atrás la pobreza”.

“Ahí la razón por la que Chile se ha endeudado en los últimos diez años”, dijo Lagos en alusión a las presidencias entre 2010 y 2022.

“Y ese endeudamiento es producto que no hemos sido capaces de aumentar los ingresos fiscales, y ¿por qué?, porque la derecha se ha opuesto siempre a ese aumento”, acusó.

Lo “único” que ha aceptado la derecha es aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA, que es el “más injusto”, sobre todo para los más pobres, subrayó.