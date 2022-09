Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reaccionó oficialmente al impasse conocido ayer, cuando el presidente Gabriel Boric declinó recibir en La Moneda al embajador Gil Artzyeli.

A través de Twitter la Cancillería israelí lamentó lo ocurrido y aprovechó de criticar duramente el manejo del Ejecutivo al respecto.

“Israel ve con gravedad el comportamiento confuso y sin precedentes de Chile”, partieron.

“Esto daña seriamente las relaciones entre los dos países”, agregaron.

La cartera también anunció que el embajador chileno ante Israel fue convocado a una reunión con el titular del ministerio este domingo.

¿La razón? Un encuentro para reprenderlo.

Artzyeli tenía que entregar sus cartas credenciales al Mandatario, lo que no ocurrió tras una decisión del Gobernante que tendría que ver con el reciente asesinato de un joven palestino por fuerzas israelíes.

Finalmente el diplomático se reunió por más de una hora con la canciller Antonia Urrejola, donde él mismo aseguró que le pidieron disculpas a él y al Estado que representa.

“Abrimos nueva página”, zanjó, aunque también catalogó la situación como “no muy cómoda”.

