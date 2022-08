Más de 60 parlamentarios solicitaron que la Cámara de Diputadas y Diputados realice una sesión secreta ante la crisis de seguridad por la presencia de integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”.

En la instancia convocarían a la ministra del Interior, Izkia Siches, y su par de Hacienda, Mario Marcel, directores de las policías y del Servicio de Impuestos Internos, entre otras autoridades.

De acuerdo con la información de Radio Bío Bío, el requerimiento cuenta con firmas de partidos de oposición y el PS.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) informó que “estamos solicitando una sesión especial con el carácter de secreta, dado el contenido del tema, que en definitiva es cómo enfocar desde el Congreso Nacional y cómo apoyar al Gobierno en el combate al crimen organizado”.

Indicó que ese apoyo significaría sacar adelante una serie de iniciativas que establezcan un conjunto de normas para combatir a estas bandas.

“Es un tema que tenemos que ver en forma global y el Congreso no se puede quedar afuera de eso, y tiene que apoyar el combate al crimen organizado porque todavía estamos a tiempo”, añadió el diputado.

A juicio del diputado Jaime Araya (PPD), la democracia del país está amenazada por el crimen organizado y la delincuencia. Por ello, calificó de “razonable” que la Cámara de Diputadas y Diputados plantee la posibilidad de desarrollar una sesión secretaria para abordar el fenómeno delictual del Tren de Aragua.

Con lo anterior, agregó, podrán “anticiparse a lo que está pasando en el país, no es solamente la zona norte, sino también ocurre en Valparaíso y en Santiago. Cuando uno se enfrenta a fenómenos criminales nuevos, lo prudente no es esconderlo debajo de la alfombra, no es decir que quienes hablan de estos temas son alarmistas o sensacionalistas, sino que hay que hacer lo que corresponde, que es ejercer la potestad que tenemos”, cerró.

El diputado PC, Luis Cuello, aseguró que les “preocupa el avance de bandas criminales como el Tren de Aragua. Es importante que nosotros podamos examinar la realidad que está ocurriendo con este tipo de organizaciones criminales y sin duda podemos estar disponibles para poder sesionar”.

Respecto a su carácter de secreta, indicó que se debe evaluar conforme a los antecedentes que podrían ser delicada su divulgación.

Tras contar con todas las firmas necesarias, se deberá realizar en sala una votación donde el apoyo a la moción debe ser de hasta 2/3.

Esta sería la tercera vez que se convoca una sesión secreta desde el retorno a la democracia.