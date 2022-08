El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, apuntó a una “sobrerreacción” por parte las autoridades, ante una supuesta amenaza del Tren de Aragua.

Recordemos que de acuerdo a la información revelada por La Radio, la banda criminal de origen venezolano tenía planeado un ataque contra funcionarios policiales en el cerro Chuño.

Lo anterior, luego de lo sucedido el pasado 16 de junio, cuando se desarticuló una facción de esta organización denominada “Los Gallegos”, brazo operativo del Tren de Aragua.

El grupo cuenta con una decena de miembros formalizados por delitos que incluyen: tráfico de drogas, secuestro, tráfico de inmigrantes con fines de explotación sexual y asociación ilícita.

Al respecto, el Gobierno confirmó que esta semana conformará un Consejo Asesor Nacional Contra el Crimen Organizado para la zona norte.

Así lo aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien indicó que “toda alerta la consideramos relevante y la analizamos con seriedad y tomamos medidas, que es lo que Carabineros ha hecho respecto a esta alerta a la cual hace mención un reportaje”.

Según añadió el subsecretario, la institución policial ha tomado las medidas para “resguardar, la seguridad de la población y la seguridad de funcionarios y funcionarias que se desempeñan en Arica y otras regiones del norte”.

Fiscal de Arica acusa “sobrerreacción” por posible amenaza del Tren de Aragua

No obstante, pese a la alerta, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, descartó amenazas hacia los fiscales de la zona.

“Señalar con fuerza de que no hay ninguna amenaza a ningún fiscal de la región. Sin perjuicio de ello, respecto a los fiscales que están a mi cargo en esta ciudad, en esta región y en general los fiscales del Ministerio Público, estamos tomando algún tipo de precaución”, afirmó el persecutor.

En esa línea, el fiscal Carrera sostuvo que el Tren de Aragua fue desarticulado por la policía, apuntando a una “sobrerreacción”.

“Se sobrerreaccionó respecto a una preocupación legitima”, sostuvo en entrevista con Radio Universo, agregando que “hoy estamos en una situación de menor riesgo”.

Fiscal de Arica: Tren de Aragua está desarticulado

“Hoy día yo podría decir un poco desde la labor que hemos realizado que está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada. Pensemos que el último de los detenidos, que nosotros lo teníamos como el líder, fue detenido en el desierto intentando abandonar el país”, aseveró.

“Yo diría que en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado, lo que ocurre es que desde el punto de vista de lo estratégico no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo”, advirtió.

“No me cabe duda de que van a tratar efectivamente de rearticularse en esta región, pero pensemos que todo el organigrama que nosotros estudiamos por 8 meses, hoy día están todos privados de libertad”, dijo Carrera.

“Por la posición geográfica que tenemos y lo conveniente que resulta para ellos tener presencia en este lugar, pero lo cierto es que la organización como tal en esta región fue absolutamente desarticulada”, concluyó.