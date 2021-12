El futuro parlamentario, Gonzalo de la Carrera, dijo a través de un video que "no soy un traidor" y que José Antonio Kast le pidió la renuncia al Partido Republicano.

El diputado electo, Gonzalo de la Carrera, dijo que “yo no renuncié a republicanos, José Antonio Kast me pidió la renuncia”.

Esas fueron las palabras que emitió de la Carrera en un video, donde también indicó que “está muy triste, no soy un traidor, no he abandonado a nadie”.

La desvinculación se habría dado luego de distintas controversias dentro de la colectividad durante las elecciones presidenciales y también por algunas declaraciones del futuro parlamentario.

Recordemos que el diputado electo renunció el miércoles al Partido Republicano, señalando que llegará al Congreso en marzo próximo como “parlamentario independiente”.

“Ese estilo incomoda al partido”

De la Carrera le aseguró a sus electores que quiere “seguir representando las ideas republicanas en el Congreso, ahora con más libertad, para no molestar a nadie. Yo tengo un estilo particular, uno que va directo al grano, ese estilo incomoda al partido”.

Así también mencionó en el video que “cuando las ideas de libertad estaban vedadas en todos los medios de comunicación, yo les abrí las puertas. Llevo más de cuatro años compartiendo con José Antonio, y pretendo seguir haciéndolo de una manera distinta, donde la independencia mía no afecte al partido”.

En esta misma línea precisó que “la derecha hoy día necesita estar unida, nadie sobra. Por lo tanto, como independiente pretendo seguir colaborando con el proyecto republicano”.

“Espero que me entiendan, y creo que esta libertad nos va a hacer muy bien a todos”, concluyó de la Carrera.