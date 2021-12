Gonzalo de la Carrera reveló que la polémica foto trucada que lanzó en su cuenta en Twitter sobre Gabriel Boric, se la habían enviado desde el comando de José Antonio Kast. "A mí el comando me pedía difundir ciertos contenidos", reconoció.

El diputado electo, Gonzalo de la Carrera, se volvió a referir a la foto trucada de Gabriel Boric que difundió en redes sociales, aunque esta vez agregó un dato hasta ahora desconocido: se la enviaron del comando de José Antonio Kast.

Así lo reveló en el matinal Contingo en la Mañana de Chilevisión, donde integraba el panel de invitados para revisar el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje.

En ese contexto, el parlamentario electo del Partido Republicano se refirió a la polémica foto que lanzó por redes sociales, donde aparecía el ahora presidente electo supuestamente en medio de incidentes de una manifestación.

“A mí el comando me pedía difundir ciertos contenidos”, reconoció De La Carrera, debido a la alta visualización que tenían sus contenidos en Twitter.

“Ese día difundí un contenido, cuyo contenido era real. Gabriel Boric había apoyado a los violentistas, apoyado la ley de indulto y pretendía reformar Carabineros”, relató.

“La foto que se me envió, esa foto resultó estar trucada, yo no tenía como saberlo y me enviaron una información que resultó ser falsa en el apoyo gráfico”, agregó.

De La Carrera: “Me llegó de la gente que me pedía retuitear”

Consultado por Julio César Rodríguez respecto a quién le había enviado la foto, De La Carrera confirmó que fue desde el comando de José Antonio Kast, aunque se negó a revelar su fuente.

“¿Quién te envió la foto? ¿Desde el comando de Kast?”, preguntó JC. “Si, pero no te voy a revelar mi fuente”, respondió De La Carrera.

“Me llegó de la gente que me pedía retuitear, porque en el fondo querían que la caja amplificadora aumentara”, agregó.

Incluso, señaló que le pidieron tuitear respecto a la polémica sobre el examen de orina de Gabriel Boric en el último debate presidencial, sin embargo esta vez se negó para evitar verse involucrado en una fake news.

“Yo no me voy a comer otro fake, de hecho no tuitié nada sobre el examen de orina”, dijo.

En ese sentido, reiteró sus críticas que hizo públicas respecto a la falta de apoyo que acusaron por parte de la candidatura de José Antonio Kast durante la campaña.

“Esperaba que me apoyaran y que se refirieran al fondo del tuit”, lamentó.

“A todos los que estamos en los medios de comunicación alguna vez nos ha pasado y nadie está libre de tirar la primera piedra”, concluyó el diputado electo.